i Feuerwerk über dem Austria-Stadion Sky Sport Austria Pfiffe der Austrianer Ausgesperrte Rapid-Fans mit Feuerwerk bei Wiener Derby Auswärtsfans durften im 351. Wiener Derby nicht ins Austria-Stadion. Zur Rapid-Viertelstunde machten sie sich dennoch bemerkbar. Von Sport Heute 01.11.2026, 18:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Yusuf Demir schoss Tabellenführer Rapid am Sonntag im 351. Wiener Derby in der 60. Minute nach einer hart umkämpften Stunde gegen die Austria per Elfmeter in Führung.

Bundesliga Rekordspieler i ?

Rapids Spieler und die Betreuerbank waren beim Torjubel lautstark zu hören. Warum? Nach dem Skandal-Derby im vergangenen Februar blieb der Auswärtssektor völlig leer. Dass sich die Fans der Hütteldorfer dennoch auf in Richtung Stadion des Erzrivalen gemacht hatten, wurde eine Viertelstunde später deutlich.

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Die "Rapid-Viertelstunde" wurde nicht, wie sonst üblich, mit Beifall im Stadion eingeklatscht. Stattdessen zündeten die Rapid-Anhänger vor den Toren der Generali Arena ein Feuerwerk, das auch für die Fans und Spieler im Stadioninneren deutlich zu hören und sehen war.

Die Austria-Fans reagierten mit einem Pfeifkonzert.

Auf dem Feld zeigten sich die Rapid-Kicker nach starken Phasen der Hausherren in dieser Phase deutlich überlegen. Das war bereits seit dem Dosenöffner, dem 1:0 von Demir, der Fall. Gut möglich, dass das Feuerwerk die Kicker des Tabellenführers zusätzlich motivierte.

Das Resultat: Nach einem Rapid-Eckball folgte die Vorentscheidung durch Austria-Slapstick. Tae-Seok Lee sprang der Ball vom Knie ins eigene Tor – 0:2 (82.)!