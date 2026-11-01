i Romano Schmid IMAGO/IPA Sport ÖFB-Legionär in Form Schmid mischt mit Frosinone weiter die Serie A auf ÖFB-Legionär Romano Schmid bleibt mit Frosinone auf Erfolgskurs! Der Aufsteiger schnuppert mit dem nächsten Sieg an den Champions-League-Plätzen. Von Sport Heute 01.11.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Höhenflug von Frosinone Calcio in der italienischen Serie A geht weiter! Der Aufsteiger setzt sich am Sonntag vor heimischem Publikum mit 2:0 gegen den FC Torino durch. Für die Mannschaft von ÖFB-Legionär Romano Schmid ist es bereits der sechste Sieg im zehnten Ligaspiel.

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Nach einer torlosen ersten Hälfte schlagen die Hausherren kurz nach Wiederbeginn zu. Fares Ghedjemis bringt Frosinone in der 48. Minute mit 1:0 in Führung und stellt damit die Weichen auf Sieg.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Torino gelingt in der Folge kein Ausgleich mehr. Stattdessen macht Giacomo Calo in der Nachspielzeit alles klar. In der 93. Minute trifft er zum 2:0-Endstand und sorgt für den nächsten Jubel beim Überraschungsteam.

Mittendrin ist auch Nationalspieler Schmid. Der ÖFB-Legionär steht in der Startelf und wird nach 67 Minuten ausgewechselt. Landsmann Florian Grillitsch muss hingegen weiterhin verletzungsbedingt zuschauen.

Mit dem nächsten Dreier festigt Frosinone den sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt nur noch drei Punkte.