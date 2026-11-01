Schmid mischt mit Frosinone weiter die Serie A auf

Der Höhenflug von Frosinone Calcio in der italienischen Serie A geht weiter! Der Aufsteiger setzt sich am Sonntag vor heimischem Publikum mit 2:0 gegen den FC Torino durch. Für die Mannschaft von ÖFB-Legionär Romano Schmid ist es bereits der sechste Sieg im zehnten Ligaspiel.
Nach einer torlosen ersten Hälfte schlagen die Hausherren kurz nach Wiederbeginn zu. Fares Ghedjemis bringt Frosinone in der 48. Minute mit 1:0 in Führung und stellt damit die Weichen auf Sieg.
Torino gelingt in der Folge kein Ausgleich mehr. Stattdessen macht Giacomo Calo in der Nachspielzeit alles klar. In der 93. Minute trifft er zum 2:0-Endstand und sorgt für den nächsten Jubel beim Überraschungsteam.
Mittendrin ist auch Nationalspieler Schmid. Der ÖFB-Legionär steht in der Startelf und wird nach 67 Minuten ausgewechselt. Landsmann Florian Grillitsch muss hingegen weiterhin verletzungsbedingt zuschauen.
Mit dem nächsten Dreier festigt Frosinone den sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt nur noch drei Punkte.