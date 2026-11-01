Startseite Sport Fußball
LASK gegen Salzburg
LASK gegen Salzburg
GEPA pictures
Rapid daheim

LASK gegen Salzburg – die Viertelfinal-Hits im ÖFB-Cup

Viertelfinal-Kracher für Titelverteidiger LASK! Die Linzer treffen im Cup-Viertelfinale auf Salzburg. Rapid empfängt Altach.
Von Sport Heute
01.11.2026, 20:05
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Sonntagabend wurden die Viertelfinal-Begegnungen im ÖFB-Cup ausgelost. Dabei zog Ex-Teamkapitän Andreas Ivanschitz als Losfee einen ganz großen Kracher: Der LASK bekommt es daheim mit Red Bull Salzburg zu tun.

Ausgesperrte Rapid-Fans mit Feuerwerk bei Wiener Derby

Rapid empfängt Bundesligist Altach. Hartberg bekommt es mit Lustenau zu tun. Die WSG Tirol spielt daheim gegen den letzten Zweitligist im Bewerb: Hertha Wels.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Paarungen

Rapid Wien – Altach

Hartberg – Lustenau

LASK – Salzburg

Wattens – Wels

Bis zu den Cup-Hits müssen sich die Fans noch eine ganze Weile gedulden. Das Viertelfinale geht vom 9. bis 11. Februar 2027 über die Bühne.

Mit Sturm Graz und der Austria mussten sich unter der Woche zwei Großklubs vorzeitig verabschieden. Sturm scheiterte 2:3 gegen Lustenau. Die Austria verlor das Elfmeterschießen gegen Hartberg.

Titelverteidiger LASK hatte gegen Ried viel Mühe, glich ein 1:3 in letzter Minute aus und setzte sich in einer spektakulären Verlängerung 5:4 gegen den Oberösterreich-Rivalen durch.

red, Akt. 01.11.2026, 20:10, 01.11.2026, 20:05
Mehr zum Thema
SK Rapid Wien LASK Linz FC Red Bull Salzburg

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote