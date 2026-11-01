i LASK gegen Salzburg GEPA pictures Rapid daheim LASK gegen Salzburg – die Viertelfinal-Hits im ÖFB-Cup Viertelfinal-Kracher für Titelverteidiger LASK! Die Linzer treffen im Cup-Viertelfinale auf Salzburg. Rapid empfängt Altach. Von Sport Heute 01.11.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntagabend wurden die Viertelfinal-Begegnungen im ÖFB-Cup ausgelost. Dabei zog Ex-Teamkapitän Andreas Ivanschitz als Losfee einen ganz großen Kracher: Der LASK bekommt es daheim mit Red Bull Salzburg zu tun.

Rapid empfängt Bundesligist Altach. Hartberg bekommt es mit Lustenau zu tun. Die WSG Tirol spielt daheim gegen den letzten Zweitligist im Bewerb: Hertha Wels.

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Bundesliga Rekordspieler i ?

Die Paarungen

Rapid Wien – Altach

Hartberg – Lustenau

LASK – Salzburg

Wattens – Wels

Bis zu den Cup-Hits müssen sich die Fans noch eine ganze Weile gedulden. Das Viertelfinale geht vom 9. bis 11. Februar 2027 über die Bühne.

Mit Sturm Graz und der Austria mussten sich unter der Woche zwei Großklubs vorzeitig verabschieden. Sturm scheiterte 2:3 gegen Lustenau. Die Austria verlor das Elfmeterschießen gegen Hartberg.

Titelverteidiger LASK hatte gegen Ried viel Mühe, glich ein 1:3 in letzter Minute aus und setzte sich in einer spektakulären Verlängerung 5:4 gegen den Oberösterreich-Rivalen durch.