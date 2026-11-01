LASK gegen Salzburg – die Viertelfinal-Hits im ÖFB-Cup

Am Sonntagabend wurden die Viertelfinal-Begegnungen im ÖFB-Cup ausgelost. Dabei zog Ex-Teamkapitän Andreas Ivanschitz als Losfee einen ganz großen Kracher: Der LASK bekommt es daheim mit Red Bull Salzburg zu tun.
Rapid empfängt Bundesligist Altach. Hartberg bekommt es mit Lustenau zu tun. Die WSG Tirol spielt daheim gegen den letzten Zweitligist im Bewerb: Hertha Wels.
Rapid Wien – Altach
Hartberg – Lustenau
LASK – Salzburg
Wattens – Wels
Bis zu den Cup-Hits müssen sich die Fans noch eine ganze Weile gedulden. Das Viertelfinale geht vom 9. bis 11. Februar 2027 über die Bühne.
Mit Sturm Graz und der Austria mussten sich unter der Woche zwei Großklubs vorzeitig verabschieden. Sturm scheiterte 2:3 gegen Lustenau. Die Austria verlor das Elfmeterschießen gegen Hartberg.
Titelverteidiger LASK hatte gegen Ried viel Mühe, glich ein 1:3 in letzter Minute aus und setzte sich in einer spektakulären Verlängerung 5:4 gegen den Oberösterreich-Rivalen durch.