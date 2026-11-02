Startseite Sport Fußball
Lionel Messi
Lionel Messi
IMAGO/ZUMA Press
Vor den Playoffs

Messi dreht MLS-Spitzenspiel mit Tor und Vorlage

Lionel Messi führt Inter Miami zum nächsten Sieg. Während der Argentinier glänzt, muss Thomas Müller bei Vancouver zuschauen.
Von Sport Heute
02.11.2026, 08:22
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Lionel Messi (39) hat Inter Miami im Kampf um die besten Play-off-Plätze einen wichtigen Sieg beschert. Der argentinische Superstar drehte das Spitzenspiel gegen New England Revolution mit einer Torvorlage und einem eigenen Treffer praktisch im Alleingang. Am Ende setzte sich Miami mit 2:1 durch.

Dabei hatte es lange nach einem Rückschlag für die Mannschaft aus Florida ausgesehen. Daniel Gazdag brachte New England in der 53. Minute in Führung. Erst in der Schlussphase schlug Messi zurück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Uhlig nach Derby-Pleite: "Waren dominantere Mannschaft"

In der 69. Minute bereitete der achtfache Weltfußballer zunächst per Kopf den Ausgleich durch German Berterame vor. 14 Minuten später übernahm er selbst die Verantwortung und erzielte in der 83. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Miami überholt direkten Konkurrenten

Mit dem Erfolg am 34. Spieltag zog Inter Miami in der Tabelle an New England vorbei und kletterte mit 59 Punkten auf den zweiten Platz der Eastern Conference.

Für Messi und seine Teamkollegen steht damit am letzten Spieltag der regulären Saison noch einiges auf dem Spiel. Behauptet Miami den zweiten Rang, wäre der Heimvorteil bis zu möglichen Conference Finals gesichert. An der Spitze ist die Entscheidung bereits gefallen. Nashville SC steht als Sieger der Hauptrunde im Osten fest.

"Schwer zu akzeptieren!" Austria-Frust nach Derbypleite

Müller fehlt bei Vancouver-Gala

Auch im Westen gab es einen deutlichen Erfolg zu feiern. Die Vancouver Whitecaps fertigten die Seattle Sounders im Nachbarschaftsduell mit 5:1 ab. Bereits zur Pause führten die Kanadier mit 3:0.

Auf Thomas Müller mussten die Whitecaps dabei allerdings verzichten. Der Deutsche wurde nach seiner Verletzungspause geschont und verfolgte den Kantersieg von der Ersatzbank aus.

Für Vancouver hatte die Partie ohnehin keine Auswirkungen mehr auf den ersten Tabellenplatz. Die Whitecaps standen bereits vor dem Duell mit Seattle als Sieger der Western Conference fest.

red, 02.11.2026, 08:22
Mehr zum Thema
Lionel Messi Miami Matchbericht Fussball

Weiterlesen

Weitere Storys
Playoff
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote