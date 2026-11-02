i Lionel Messi IMAGO/ZUMA Press Vor den Playoffs Messi dreht MLS-Spitzenspiel mit Tor und Vorlage Lionel Messi führt Inter Miami zum nächsten Sieg. Während der Argentinier glänzt, muss Thomas Müller bei Vancouver zuschauen. Von Sport Heute 02.11.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lionel Messi (39) hat Inter Miami im Kampf um die besten Play-off-Plätze einen wichtigen Sieg beschert. Der argentinische Superstar drehte das Spitzenspiel gegen New England Revolution mit einer Torvorlage und einem eigenen Treffer praktisch im Alleingang. Am Ende setzte sich Miami mit 2:1 durch.

Dabei hatte es lange nach einem Rückschlag für die Mannschaft aus Florida ausgesehen. Daniel Gazdag brachte New England in der 53. Minute in Führung. Erst in der Schlussphase schlug Messi zurück.

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In der 69. Minute bereitete der achtfache Weltfußballer zunächst per Kopf den Ausgleich durch German Berterame vor. 14 Minuten später übernahm er selbst die Verantwortung und erzielte in der 83. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Miami überholt direkten Konkurrenten

Mit dem Erfolg am 34. Spieltag zog Inter Miami in der Tabelle an New England vorbei und kletterte mit 59 Punkten auf den zweiten Platz der Eastern Conference.

Für Messi und seine Teamkollegen steht damit am letzten Spieltag der regulären Saison noch einiges auf dem Spiel. Behauptet Miami den zweiten Rang, wäre der Heimvorteil bis zu möglichen Conference Finals gesichert. An der Spitze ist die Entscheidung bereits gefallen. Nashville SC steht als Sieger der Hauptrunde im Osten fest.

Müller fehlt bei Vancouver-Gala

Auch im Westen gab es einen deutlichen Erfolg zu feiern. Die Vancouver Whitecaps fertigten die Seattle Sounders im Nachbarschaftsduell mit 5:1 ab. Bereits zur Pause führten die Kanadier mit 3:0.

Auf Thomas Müller mussten die Whitecaps dabei allerdings verzichten. Der Deutsche wurde nach seiner Verletzungspause geschont und verfolgte den Kantersieg von der Ersatzbank aus.

Die 21 WM-Tore von Lionel Messi i ?

Für Vancouver hatte die Partie ohnehin keine Auswirkungen mehr auf den ersten Tabellenplatz. Die Whitecaps standen bereits vor dem Duell mit Seattle als Sieger der Western Conference fest.