i Maximilian Uhlig GEPA pictures Austria-Trainer sicher Uhlig nach Derby-Pleite: "Waren dominantere Mannschaft" Die Austria verliert auch das Wiener Derby gegen Rapid. Trainer Max Uhlig sieht seine Mannschaft dennoch über weite Strecken als das bessere Team. Von Sport Heute 02.11.2026, 07:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vierte Bundesliga-Niederlage in Folge, dazu das verlorene Stadtduell gegen Erzrivale Rapid. Die Krise der Wiener Austria spitzt sich nach dem 0:2 im 351. Derby weiter zu. Neo-Trainer Max Uhlig zog nach dem Schlusspfiff dennoch ein überraschend positives Fazit und sah seine Mannschaft lange Zeit im Vorteil.

"Wir waren von Minute 15 bis zum ersten Gegentor die klar dominantere und bessere Mannschaft. Leider konnten wir aus vielen Möglichkeiten kein Kapital schlagen, auch weil die letzte Überzeugung im Abschluss gefehlt hat", erklärte der 33-Jährige.

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Nach einem schwierigen Beginn übernahmen die Violetten zunehmend die Initiative, kamen zu guten Chancen – konnten ihre Möglichkeiten allerdings nicht in etwas zählbares ummünzen.

Elfmeter bringt Austria aus dem Konzept

Die Entscheidung fiel schließlich nach rund einer Stunde. Aleksandar Dragovic brachte Rapids Ercan Kara im Strafraum zu Fall und verursachte damit bereits den sechsten Elfmeter gegen die Austria in dieser Bundesliga-Saison.

Für Uhlig war die Strafstoßentscheidung der Knackpunkt des Spiels. Wenig später sorgte ein kurioses Eigentor von Lee Tae-seok für den 0:2-Endstand. Auch Torhüter Samuel Sahin-Radlinger machte bei der Aktion keine glückliche Figur.

Fischer: "Es ist echt hart"

Auch Kapitän Manfred Fischer konnte seine Enttäuschung kaum verbergen. Für ihn passte der Spielverlauf ins Bild der bisherigen Saison.

"Es ist hart, es ist echt hart in der Situation, wo wir sind. Die Jungs zerreißen sich. Jeder im Stadion hat heute gespürt, dass etwas möglich ist", erklärte der Mittelfeldspieler.

Einmal mehr habe seiner Mannschaft vor dem gegnerischen Tor die nötige Konsequenz gefehlt. Die Austria tat sich erneut schwer, "die Kugel ins Tor zu drücken".

Trotz der anhaltenden Negativserie glaubt Fischer an die Wende. "Ich mache mir keine Sorgen, dass wir alle gemeinsam aus der Situation wieder rauskommen, weil wenn wir so spielen und so eine Leistung wie in der ersten Halbzeit und phasenweise auch in der zweiten Halbzeit zeigen, dann werden wir da früher oder später wieder rauskommen."

Uhlig hofft auf erste volle Trainingswoche

Für den neuen Austria-Trainer war es eine schwierige erste Woche. Nach dem Cup-Aus gegen Hartberg folgte nun auch die Derby-Niederlage. Dennoch sieht Uhlig erste Fortschritte. "Es war für uns sehr wichtig, so früh schon eine ordentliche Leistung gezeigt zu haben", betonte der Nachfolger von Stephan Helm.