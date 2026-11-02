i Manuel Neuer und Jonas Urbig sind beide gegen Atletico Madrid fraglich. IMAGO/Kirchner-Media Vor Atletico-Duell Neuer und Urbig fraglich – Bayern droht Goalie-Dilemma Beim FC Bayern spitzt sich die Personalsituation zu. Vor dem Champions-League-Duell mit Atletico Madrid drohen gleich beide Torhüter auszufallen. Von Sport Heute 02.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer steht am Dienstag gegen Atlético Madrid im Bayern-Tor? Diese Frage beschäftigt die Münchner nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund. Kapitän Manuel Neuer (40) kämpft weiterhin mit Fußproblemen, Ersatzmann Jonas Urbig (23) wurde beim Bundesliga-Kracher von ÖFB-Star Carney Chukwuemeka heftig am Kopf getroffen.

Besonders der Zustand von Urbig bereitet den Bayern Sorgen. Der 23-Jährige bekam in der 34. Minute beim wegen Abseits aberkannten Dortmunder Treffer vom Österreicher beide Knie voll ins Gesicht – beim Versuch über den Bayern-Schlussmann zu springen.

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Nach dem Spiel wirkte der Keeper zunächst benommen, später gab er allerdings Entwarnung. "Alles okay, aber halt zwei Knie ins Gesicht bekommen ...", erklärte er gegenüber "Bild".

Bayern beobachtet Urbig genau

Trotz der lockeren Reaktion nehmen die Münchner den Zusammenprall ernst. Demnach wird ganz genau auf mögliche auftretende Beschwerden geachtet. Risiko wollen die Münchner keines eingehen: Sollten sich Anzeichen einer Gehirnerschütterung zeigen, wäre sein Einsatz am Dienstag (21 Uhr) in Madrid gefährdet.

Dabei war Urbig erst durch den Ausfall von Manuel Neuer wieder zur Nummer eins geworden. Der Bayern-Kapitän laboriert seit Wochen an einer Sehnenreizung im Fuß, die immer wieder für Probleme sorgt.

Neuer verpasste bereits die vergangenen drei Partien gegen Freiburg, Magdeburg und Dortmund. Auch zuvor musste der Weltmeister von 2014 gegen Leipzig und Stavanger pausieren. Lediglich beim 2:2 gegen Arsenal stand er zwischenzeitlich wieder im Tor.

Neuer hofft auf rechtzeitige Rückkehr

Neuer befindet sich täglich an der Säbener Straße in Behandlung, konnte bislang aber noch nicht ins Mannschaftstraining zurückkehren. Auf die Frage nach einem möglichen Einsatz gegen Atletico antwortete der 40-Jährige am Samstagabend lediglich: "Ich hoffe ..."

Ulreich könnte einspringen

Sollten sowohl Neuer als auch Urbig ausfallen, müsste Sven Ulreich (38) zwischen die Pfosten. Der Routinier steht als dritte Option bereit und kennt eine ähnliche Situation bereits aus der vergangenen Saison.

Damals sprang Ulreich beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen im März 2026 ein. Neuer fehlte mit einem Muskelfaserriss in der Wade, Urbig musste nach einer Gehirnerschütterung aus dem Champions-League-Duell mit Atalanta Bergamo pausieren. Zusätzlich zu den Torhütersorgen drohen den Bayern gegen Atletico auch die Ausfälle von Michael Olise (Knie), Ismael Saibari (Knöchel) und Serge Gnabry (Oberschenkel).