i Erik ten Hag holte zum undumschlag gegen Cristiano Ronaldo aus. IMAGO/Shutterstock Ex-Trainer zerlegt Superstar Heftige Ronaldo-Kritik! "Seit Juventus war es vorbei" Sein ehemaliger Manchester-United-Trainer Erik ten Hag spricht über die gemeinsame Zeit und stellt dem Superstar ein vernichtendes Zeugnis aus. Von Sport Heute 02.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo gehört zu den erfolgreichsten Fußballern aller Zeiten. Für seinen ehemaligen Trainer Erik ten Hag liegt die beste Zeit des Portugiesen allerdings schon Jahre zurück. Der Niederländer sorgt mit deutlicher Kritik am mittlerweile 41-Jährigen für Aufsehen.

"Meiner Meinung nach ist Cristiano zweifellos ein fantastischer Spieler und einer der größten Spieler aller Zeiten", lobte ten Hag den Superstar zunächst bei "ESPN".

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Doch dann folgte die Abrechnung: "Aber die Wahrheit ist, dass Cristiano in den vergangenen sieben oder acht Jahren nicht mehr in der Lage war, auf diesem Niveau zu spielen. Seit seinem Wechsel zu Juventus war es im Grunde vorbei."

Damit stellt der 56-Jährige nicht nur Ronaldos zweite Zeit bei Manchester United infrage, sondern auch dessen Leistungen nach seinem Abschied von Real Madrid im Jahr 2018.

"Du musst auch etwas einbringen"

Besonders deutlich wird ten Hag, als er über die gemeinsame Zeit in Manchester spricht. Ronaldo war 2021 zu seinem ehemaligen Klub zurückgekehrt, ein Jahr später übernahm der Niederländer das Traineramt.

"Als ich bei Manchester United angefangen habe, habe ich Cristiano erklärt, welchen Fußball wir spielen wollen, welche Rolle er in der Mannschaft haben würde, was ich von ihm erwarte, was er von mir erwarten kann und vieles mehr", erinnerte sich ten Hag.

Die Vorstellungen des Trainers konnte der Superstar offenbar nicht erfüllen. "Aber letztlich musst du auch etwas einbringen. Wie ich bereits gesagt habe, war Cristiano nicht mehr in der Lage, die dafür notwendige harte Arbeit dauerhaft zu leisten."

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Ten Hag zweifelt an Ronaldos Fitness

Für den ehemaligen United-Coach war vor allem die körperliche Verfassung des Portugiesen ein Problem. In der Premier League sei es unerlässlich, sich täglich an die eigenen Grenzen zu bringen.

"Das bedeutet, dass du dich jeden Tag bis an deine absolute Belastungsgrenze bringen, mit maximaler Intensität trainieren und körperlich in Topform bleiben musst. Das war in der Premier League absolut entscheidend."

Ten Hag legte nach: "Wenn du körperlich nicht in absoluter Topverfassung bist, hast du schlicht keine Chance auf Erfolg. Egal, ob in der Premier League, in der Champions League oder mit der portugiesischen Nationalmannschaft."

Auch Ronaldos Abschied von Real Madrid sieht der Niederländer rückblickend als kluge Entscheidung der Spanier. "Tatsächlich ist eine der größten Stärken von Real Madrid, dass sie immer genau wissen, wann der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, sich von einem legendären Spieler zu trennen."

Trennung im Streit

Das Verhältnis zwischen Ronaldo und ten Hag war bereits während ihrer gemeinsamen Zeit bei Manchester United angespannt. Ende 2022 eskalierte der Konflikt endgültig.

In einem aufsehenerregenden Interview kritisierte Ronaldo sowohl den Klub als auch seinen Trainer öffentlich. Wenig später wurde sein Vertrag aufgelöst, der Portugiese wechselte zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.