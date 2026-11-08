i Vincent Kompany könnte bald auf die Bank zurückkehren. IMAGO/Sven Simon Hoeneß lässt aufhorchen Nach Hirnhautreizung steht Kompany vor Comeback Vincent Kompany steht vor der Rückkehr! Laut Uli Hoeneß soll Bayern-Trainer nach seiner Hirnhautreizung in zwei bis drei Wochen auf der Bank sitzen. Von Sport Heute 08.11.2026, 12:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen beim FC Bayern! Vincent Kompany könnte schon bald zurückkehren. Nach seiner Hirnhautreizung fehlte der 40-jährige Belgier in den vergangenen zwei Wochen auf der Münchner Trainerbank. Nun stellt Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein Comeback nach der Länderspielpause in Aussicht.

"Nach der Länderspielpause jetzt in zwei, drei Wochen wird er wieder auf der Bank sitzen", sagte Hoeneß im Bayerischen Rundfunk.

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Nach dem Zwischenfall am Bayern-Campus dürfte damit die Rückkehr des Cheftrainers näher rücken. Auch Co-Trainer Aaron Danks berichtet von einer positiven Entwicklung bei Kompany.

Unklar ist hingegen, wie es um Manuel Neuer steht. Der Bayern-Keeper musste beim 2:1-Sieg gegen Mainz bereits in Hälfte eins ausgewechselt werden. Der rechte Fuß bereitete dem 40-Jährigen Probleme. Noch auf dem Platz hatte sich der Goalie den Stutzen ausgezogen, ließ sich behandeln.

"Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, heute Morgen auch, habe ich auch wieder Schmerzen beim Gehen gehabt", meinte der Tormann.