Startseite Sport Fußball
Vincent Kompany könnte bald auf die Bank zurückkehren.
Vincent Kompany könnte bald auf die Bank zurückkehren.
IMAGO/Sven Simon
Hoeneß lässt aufhorchen

Nach Hirnhautreizung steht Kompany vor Comeback

Vincent Kompany steht vor der Rückkehr! Laut Uli Hoeneß soll Bayern-Trainer nach seiner Hirnhautreizung in zwei bis drei Wochen auf der Bank sitzen.
Von Sport Heute
08.11.2026, 12:47
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Aufatmen beim FC Bayern! Vincent Kompany könnte schon bald zurückkehren. Nach seiner Hirnhautreizung fehlte der 40-jährige Belgier in den vergangenen zwei Wochen auf der Münchner Trainerbank. Nun stellt Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein Comeback nach der Länderspielpause in Aussicht.

Fußball-Star bricht Interview ab: "Nee, danke, ciao"

"Nach der Länderspielpause jetzt in zwei, drei Wochen wird er wieder auf der Bank sitzen", sagte Hoeneß im Bayerischen Rundfunk.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nach dem Zwischenfall am Bayern-Campus dürfte damit die Rückkehr des Cheftrainers näher rücken. Auch Co-Trainer Aaron Danks berichtet von einer positiven Entwicklung bei Kompany.

Unklar ist hingegen, wie es um Manuel Neuer steht. Der Bayern-Keeper musste beim 2:1-Sieg gegen Mainz bereits in Hälfte eins ausgewechselt werden. Der rechte Fuß bereitete dem 40-Jährigen Probleme. Noch auf dem Platz hatte sich der Goalie den Stutzen ausgezogen, ließ sich behandeln.

"Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, heute Morgen auch, habe ich auch wieder Schmerzen beim Gehen gehabt", meinte der Tormann.

red, Akt. 08.11.2026, 12:49, 08.11.2026, 12:47
Mehr zum Thema
FC Bayern München Mainz 05 München Fussball

Weiterlesen

Weitere Storys
Deutsche Bundesliga
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote