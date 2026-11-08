i Der neue Austria-Trainer Maximilian Uhlig. GEPA pictures Duell gegen WSG Tirol Ein Ausfall und zwei Fragezeichen bei der Austria Die Wiener Austria ist zum Siegen verdammt. Am Sonntag geht es am Innsbrucker Tivoli gegen die WSG Tirol. Dabei fehlt ein Spieler, zwei sind fraglich. Von Sport Heute 08.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Personalsorgen bei der Wiener Austria! Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol am Sonntag (14.30 Uhr) muss der neue Trainer Max Uhlig auf einen Spieler fix verzichten. Hinter zwei weiteren Veilchen stehen noch Fragezeichen. Ausgerechnet jetzt soll nach zwei sieglosen Auftritten unter dem 33-Jährigen endlich der erste Erfolg gelingen.

Fix fehlen wird Kang Hee Lee. Der Südkoreaner fällt wegen einer Zerrung im Oberschenkel aus, zuletzt war der variabel einsetzbare Defensivmann aber ohnehin keine Stammkraft mehr. Dazu sind Philipp Wiesinger und Julian Hettwer fraglich. Beide hatten unter der Woche mit einer Erkältung zu kämpfen. Ob sie rechtzeitig für die Partie in Tirol fit werden, ist noch offen.

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Auch Noah Botic steht vorerst noch nicht wieder für die Profis zur Verfügung. Der Angreifer soll am Freitag beim Heimspiel der Young Violets gegen die Vienna in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Nach seinem vor einem Jahr erlittenen Knöchelbruch arbeitet der Australier an seinem Comeback. Erst nach der anstehenden Länderspielpause ist er wieder eine Option für die Kampfmannschaft.

Arbeit am Offensivspiel

Trotz der personellen Probleme blickt Uhlig zuversichtlich auf das Duell mit der WSG. Nach den Spielen gegen Hartberg und Rapid wartet der 33-Jährige noch auf seinen ersten Sieg als Austria-Trainer. Die Leistungen machten allerdings Mut. Besonders im Wiener Derby präsentierten sich die Veilchen streckenweise spielbestimmend, Punkte gab es aber nicht.

Die größten Austria-Spieler aller Zeiten i ?

"Wir haben den Schwerpunkt in dieser Woche auf das Spiel im letzten Drittel gelegt. Wir wollen noch gefährlicher in die gegnerische Box eindringen und unsere Chancen nützen", erklärt Uhlig. Vor allem bei der Verwertung der herausgespielten Möglichkeiten sieht er noch Luft nach oben.

In Tirol soll nun endlich der Knoten platzen. "Wir wollen die gezeigten Leistungen in Zählbares ummünzen", gibt der Austria-Coach die Marschroute vor. Seine Mannschaft soll von Beginn an Druck machen: "Wir hatten eine gute Trainingswoche, wollen am Sonntag von Anfang an gut im Spiel sein, aktiv auftreten und für gefährliche Momente sorgen."