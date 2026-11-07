i Lustenau jubelt. GEPA pictures Grazer in der Krise Lustenau jubelt spät über Heimsieg gegen den GAK Austria Lustenau kann im Heimspiel gegen den GAK 1902 über einen späten aber verdienten 2:1-Heimsieg jubeln. Von Sport Heute 07.11.2026, 18:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der GAK erwischt in Lustenau einen Traumstart! Bereits in der 9. Minute bringt Jacob Italiano die Grazer mit 1:0 in Führung. Nach einem starken Steilpass von Yannik Oberleitner bleibt der Angreifer vor dem Tor eiskalt und sorgt für den frühen Treffer der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel kommen die Hausherren deutlich besser aus der Kabine. Die Vorarlberger erhöhen den Druck und belohnen sich in der 51. Minute mit dem Ausgleich. Seydou Diarra trifft sehenswert zum 1:1 und bringt die Lustenauer zurück in die Partie.

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In der 63. Minute muss der GAK den nächsten Rückschlag hinnehmen. Oberleitner, der bereits die Führung vorbereitet hatte, sieht nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte. Die Grazer müssen damit die verbleibende Spielzeit in Unterzahl bestreiten.

Als bereits alles auf eine Punkteteilung hindeutet, schlagen die Gäste in der Schlussminute noch einmal zu. Christopher Cvetko leistet sich im Spielaufbau einen folgenschweren Fehlpass, den Dion Kacuri eiskalt ausnutzt. Der GAK-Akteur schnappt sich den Ball und trifft in der 90. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Grazer.