i Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka. IMAGO/Moritz Müller Chance für Demir? ÖFB-Schock! Dortmund-Legionär muss verletzt vom Platz Wenige Tage vor dem Nations-League-Duell mit Irland gibt es schlechte Nachrichten für Teamchef Ralf Rangnick. Von Sport Heute 07.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dortmund-Legionär Carney Chukwuemeka musste im Bundesliga-Spiel gegen Elversberg vorzeitig ausgewechselt werden.

Bereits in der 33. Minute war für den offensiven Mittelfeldspieler Schluss. Der 23-Jährige setzte sich auf den Rasen und griff sich an den linken Oberschenkel. Anschließend musste er ausgewechselt werden.

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Immerhin konnte Chukwuemeka das Spielfeld ohne fremde Hilfe verlassen. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, steht derzeit noch nicht fest.

Für das österreichische Nationalteam könnte der Ausfall zu einem Problem werden. Am kommenden Samstag trifft die Rangnick-Elf in der Nations League auf Irland. Ob Chukwuemeka rechtzeitig fit wird oder der ÖFB-Teamchef einen Ersatz nachnominiert, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Auf der Abrufliste befindet sich mit Rapid-Star Yusuf Demir ein formstarker Spielr der die Position von Chukwuemeka übernehmen könnte.