i Ist Marko Arnautovic ein Thema bei Rapid Wien? Das sagt Trainer Johannes Hoff Thorup. Imago Images, Gepa Gerücht um Wechsel-Hammer Sensation um Arnautovic? Das sagt der Rapid-Coach Was ist dran am spektakulären Gerücht rund um Marko Arnautovic und Rapid Wien? Coach Johannes Hoff Thorup hielt sich nun bedeckt. Von Sport Heute 07.11.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bahnt sich bei Marko Arnautovic ein spektakulärer Wechsel an? Der 37-jährige ÖFB-Rekordtorschütze steht bei Roter Stern Belgrad offenbar vor dem Aus. Obwohl sein Vertrag noch bis 2027 läuft, könnte der Wiener den serbischen Spitzenklub vorzeitig verlassen.

Wie das serbische Portal "czvmagazine" berichtet, soll vor allem das hohe Gehalt des Angreifers ein Problem darstellen. Nach dem erneuten Verpassen der Champions League fehlen Roter Stern wichtige Einnahmen. Zudem soll Trainer Albert Riera für die kommende Saison auf einen anderen Stürmertyp setzen wollen.

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Ganz schwerer Stand unter Coach Riera

Wie schwer Arnautovics Stand beim serbischen Traditionsklub ist, zeigte sich jüngst auch in der Conference League. Beim Zitter-2:1-Erfolg gegen den andorranischen Vertreter Inter Club d'Escaldes schmorte Österreichs Rekord-Teamspieler über 90 Minuten auf der Ersatzbank. Sogar ein vorzeitiger Wechsel könnte im Raum stehen, war bereits in den letzten Wochen immer wieder berichtet worden. Das Transferfenster öffnet sich im Jänner.

Nun werden gleich zwei österreichische Bundesligisten mit Arnautovic in Verbindung gebracht. Rapid könnte nach den gescheiterten Verhandlungen im Sommer 2025 einen neuen Anlauf wagen. Auch der LASK gilt als möglicher Interessent. In Linz könnte Arnautovic gemeinsam mit seinem langjährigen ÖFB-Teamkollegen Sasa Kalajdzic ein prominentes Sturmduo bilden. Auch eine Rückkehr nach Italien steht im Raum. Gut möglich, dass Roter Stern den 37-Jährigen im Jänner ohne Ablöse ziehen lassen würde, um ihn lediglich von der Gehaltsliste zu bekommen.

Das sagt der Rapid-Trainer

Doch ist Arnautovic tatsächlich beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer Rapid Wien ein Thema? Coach Johannes Hoff Thorup gab sich nach dem deutlichen 6:0-Sieg gegen Krisen-Klub Wolfsberg zurückhaltend. "Ich habe absolut keine Ahnung", schmunzelte der dänische Rapid-Coach nach dem Schlusspfiff bei "Sky", hielt demonstrativ Ausschau nach dem Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. Dass der Rapid-Boss vor Arnautovics Unterschrift bei Roter Stern am ÖFB-Star dran war, ist kein Geheimnis. Der Wechsel war im Sommer 2025 aber nicht zustande gekommen.

"Ich habe mich immer auf die Spieler konzentriert, die hier sind. Ich beschäftige mich mit den Spielern, die hier sind. Ich arbeite mit den Spielern, die mir zur Verfügung stehen und darauf liegt mein Fokus. Alles andere sind Spekulationen", so der Rapid-Trainer.