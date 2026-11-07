i Fußball-Star Kevin De Bruyne. IMAGO/Sports Press Photo Wüste Beleidigung Teamkollege geht Star-Kicker während des Spiels an Bei Napoli liegen die Nerven blank. Zuletzt setzte es für die Italiener ein 1:4 in Porto. Dabei schnauzte ein Teamkollege Star Kevin De Bruyne an. Von Sport Heute 07.11.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesiger Krach bei der SSC Neapel! Während der bitteren 1:4-Pleite in der Champions League gegen den FC Porto sind Superstar Kevin De Bruyne und Teamkollege Lorenzo Lucca heftig aneinandergeraten. Der italienische Stürmer soll den Belgier dabei mehrfach wüst beschimpft haben. Die TV-Bilder zeigen eine hitzige Auseinandersetzung auf dem Spielfeld.

"Warum redest du? F*** off!", soll Lucca den ehemaligen Manchester-City-Star angeschrien haben, glauben einige Lippenleser anhand der TV-Bilder erkannt zu haben. Während der Übertragung war jedenfalls eine Diskussion der beiden Spieler zu sehen gewesen. Die beiden Profis standen sich dabei gegenüber. Laut Medienberichten wiederholte der Angreifer seine Beleidigung gleich dreimal, ehe sich die Situation langsam beruhigte. Was den Streit ausgelöst hatte, ist nicht bekannt. In Italien schlägt die Auseinandersetzung aber hohe Wellen.

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Die unschönen Szenen passen zur aktuellen Krise des italienischen Spitzenklubs. Neapel gewann nur eines seiner vergangenen vier Pflichtspiele, liegt in der Serie A lediglich auf dem achten Tabellenplatz. Die deutliche Niederlage in Porto verschärfte die Situation für Trainer Massimiliano Allegri zusätzlich.

Tiefer Riss im Kader?

Doch offenbar steckt hinter dem Streit mehr als nur der Frust über eine Niederlage. Italienischen Medienberichten zufolge soll die Kabine der Neapolitaner tief gespalten sein. Demnach gibt es Spannungen zwischen den italienischen Spielern und mehreren ausländischen Stars, die sich auch abseits des Rasens von ihren Kollegen absondern sollen. Neben De Bruyne werden dabei auch Stanislav Lobotka und der Ex-Sturm-Kicker Rasmus Höjlund genannt.

Dass es innerhalb der Mannschaft tatsächlich rumort, deutete auch Matteo Politano nach dem Porto-Debakel an. "Es wäre schön, wenn ein paar andere Teamkollegen hierherkommen würden, um eine Erklärung abzugeben, und nicht nur wir Italiener", kritisierte der Offensivspieler. Dann schob er nach: "Aber egal, ich verstecke mich nie."

Für Allegri kommt der Ärger zur Unzeit. Schon am Sonntag wartet die nächste schwierige Aufgabe: Tabellenführer Lazio Rom gastiert im Stadio Diego Armando Maradona. Nach dem öffentlichen Streit zwischen De Bruyne und Lucca muss der Napoli-Trainer nicht nur sportlich eine Antwort finden, sondern offenbar auch den Zusammenhalt seiner Mannschaft wiederherstellen.