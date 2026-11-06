i Johannes Hoff Thorup hat zurzeit gut lachen. GEPA pictures Nächster Sieg Rapid-Coach Hoff Thorup jubelt: "Das zeichnet uns aus" Rapid feiert einen souveränen 6:0-Kantersieg gegen den Wolfsberger AC und danach ist Coach Johannes Hoff Thorup von seiner Mannschaft begeistert. Von Sport Heute 06.11.2026, 22:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

6:0 und die Tabellenführung gefestigt – beim SK Rapid läuft es zurzeit so richtig gut. Der Sieg gegen den Wolfsberger AC war der elfte im zwölften Spiel. Nach dem Spiel war der Coach der Hütteldorfer, Johannes Hoff Thorup, sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Trotzdem gab es aus seiner Sicht auch Dinge zu verbessern.

Im Interview bei "Sky" sagte er: "Das zeichnet uns aus, dass wir von Beginn an sofort da sind. In der ersten Halbzeit war es etwas zu wild von unserer Seite und wir müssen bei den Kontersituationen besser aufpassen. Ich habe in der Pause Dinge angesprochen, die wir besser machen müssen, und in der zweiten Halbzeit sind wir besser aufgetreten."

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Besonders der Teamspirit sticht in dieser Saison bei Rapid heraus. Das freut auch den Trainer: "Das zeichnet uns aus, dass wir von Beginn an sofort da sind. In der ersten Halbzeit war es etwas zu wild von unserer Seite und wir müssen bei den Kontersituationen besser aufpassen. Ich habe in der Pause Dinge angesprochen, die wir besser machen müssen, und in der zweiten Halbzeit sind wir besser aufgetreten."

Eine negative Seite hat die Länderspielpause für den Trainer, wie er mit einem Augenzwinkern sagt: "Ich weiß nicht, wie viele Spieler bei uns im Team sind. Wir haben ein Freundschaftsspiel in der Pause, da werden wir viel probieren. Die Spieler haben jetzt das Wochenende frei. Ich werde sie vermissen."

Dem Gerücht, dass Marko Arnautovic nach Hütteldorf kommt, kann er wenig abgewinnen: "Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe immer auf die Spieler geblickt, die hier sind. Ich beschäftige mich mit den Spielern, die hier sind. Alles andere sind reine Spekulationen."