i Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. IMAGO/Beautiful Sports International Extralob für ÖFB-Laimer Hoeneß über die Bayern: "Hatte unheimliche Bedenken" Uli Hoeneß ist begeistert. Nach dem Auswärtssieg der Bayern bei Atletico Madrid geriet er regelrecht ins Schwärmen. Auch über ÖFB-Ass Konrad Laimer. Von Sport Heute 06.11.2026, 18:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor dem Champions-League-Kracher gegen Atletico Madrid hatte der Ehrenpräsident des FC Bayern ein richtig schlechtes Gefühl. Der Grund: Gleich mehrere Leistungsträger fehlten den Münchnern. Umso größer war die Erleichterung nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg.

"Ich hatte vorher unheimliche Bedenken", gesteht der 74-Jährige idem "Kicker". Besonders die Ausfälle von Luis Diaz, Ismael Saibari, Jamal Musiala und Serge Gnabry bereiteten ihm Kopfzerbrechen. Dazu kam der Respekt vor dem unangenehmen Gegner: "Bei Atletico ist es immer schwierig, ich weiß, wie hart sie spielen können."

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"Regelrecht v orgeführt"

Hoeneß verfolgte die Partie angespannt vor dem TV-Bildschirm. "Dementsprechend bin ich vor dem Spiel mit großer Nervosität vor dem Fernseher gesessen", verrät der Bayern-Patron. Doch seine Sorgen sollten sich als unbegründet herausstellen. Die ersatzgeschwächten Münchner lieferten in Madrid eine beeindruckende Vorstellung ab.

"Ich bin von dem Spiel unserer Mannschaft in Madrid total begeistert. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir Atletico in ihrem Stadion regelrecht vorgeführt", schwärmt Hoeneß. Die Treffer von Youngster Lennart Karl und ÖFB-Legionär Konrad Laimer sorgten für den verdienten 2:0-Erfolg. Besonders Laimer und Abwehrchef Dayot Upamecano überzeugten den Ehrenpräsidenten.

"Seit Jahren nicht gesehen"

Auch die enorme Laufleistung der Mannschaft, die von Assistent Aaron Danks betreut wurde, beeindruckte Hoeneß. Sein Urteil fällt entsprechend deutlich aus: "So eine tolle Auswärtsleistung habe ich seit Jahren nicht gesehen." Und er schickt gleich eine Botschaft an die Kritiker hinterher: "Man sollte nicht immer nur kritisieren, sondern auch loben."

Ganz ausgestanden sind die Personalsorgen allerdings noch nicht. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Mainz am Samstag muss Bayern erneut auf die verletzten Stars verzichten. Erst nach der Länderspielpause wird mit einer Rückkehr von Musiala gerechnet, kurz darauf könnte auch Diaz wieder zur Verfügung stehen.