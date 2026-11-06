i Roter-Stern-Coach Albert Riera. IMAGO/Xinhua Roter Stern Belgrad Arnautovic-Coach nach Fast-Blamage stinksauer Roter Stern Belgrad schrammte in der Conference League haarscharf an einer Blamage vorbei. Der umstrittene Coach Albert Riera wurde danach deutlich. Von Sport Heute 06.11.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesen-Ärger bei Roter Stern Belgrad! Trotz eines dramatischen 2:1-Heimsiegs gegen Inter Escaldes aus Andorra in der Conference League war Trainer Albert Riera nach dem Schlusspfiff stinksauer. Der Coach von ÖFB-Star Marko Arnautovic rechnete vor allem mit seinem Kapitän Aleksandar Katai ab.

Dabei schrammte der serbische Serienmeister nur knapp an einer historischen Blamage vorbei. Nach einer Roten Karte für Katai in der ersten Hälfte (35.) brachte Borja Arellano den krassen Außenseiter in der 62. Minute in Führung. Erst Vladimir Lucic (80.) und Yuta Nakayama (92.) retteten den Belgradern mit ihren späten Treffern den Sieg. Arnautovic und sein ÖFB-Landsmann Muhammed Cham verfolgten das Drama von der Ersatzbank aus.

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Coach zählt seinen Kapitän an

Besonders der Platzverweis seines Kapitäns brachte Coach Riera nach dem Spiel aber auf die Palme. "Niemand darf so etwas machen. Wegen dieser Situation hätten wir das Spiel beinahe nicht gewonnen", schimpfte der Spanier. Seine deutliche Botschaft an Katai: "Du bist Kapitän. Du musst ein Vorbild sein." Der Trainer kündigte Konsequenzen an: "Er hat einen Fehler gemacht und weiß das. Fehler haben Konsequenzen."

Auch für die restliche Mannschaft gab es eine klare Ansage. "Vielleicht haben sie diesen Schlag ins Gesicht durch die Rote Karte gebraucht, damit sie mehr laufen", meinte Riera. Lob gab es ausschließlich für all jene, die bis zum Schluss auf dem Platz standen: "Ich gratuliere den Spielern, die das Spiel beendet haben. Sie haben 300 Prozent gegeben."

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"Mit allem anderen nicht zufrieden"

Mit dem spielerischen Auftritt war der Trainer trotz des Sieges überhaupt nicht zufrieden. "Über die Einstellung und die drei Punkte freue ich mich. Mit allem anderen bin ich nicht zufrieden." Vor allem die zahlreichen vergebenen Chancen ärgerten ihn. Dabei verriet Riera eine ungewöhnliche Motivationsmethode: "Ich sage meinen Spielern immer wieder: Wenn ihr drei Tore schießt, bekommt ihr bessere Verträge und mehr Geld."

Nach dem turbulenten Abend brauchte der Spanier erst einmal Erholung. "Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Wenn ich das nicht mache, bekomme ich vor lauter Stress noch graue Haare", scherzte Riera. Für Roter Stern war es der erste Sieg in der laufenden Conference-League-Ligaphase. Doch die Botschaft des Trainers ist klar: Solche Fehler darf sich die Mannschaft von Arnautovic künftig nicht mehr erlauben.