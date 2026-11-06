i Marko Arnautovic und Sarah Joyn So tickt der ÖFB-Star Arnautovic-Frau verrät: "Marko wird nie ganz erwachsen" Arnautovic-Ehefrau Sarah gibt private Einblicke und verrät, warum ihr Marko (37) wohl nie ganz erwachsen wird. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 10:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Marko Arnautovic (37) steht der Fußball seit Jahren an erster Stelle. Doch abseits des Platzes läuft nicht immer alles nach den Vorstellungen des ÖFB-Stars. Seine Ehefrau Sarah spricht im Interview mit den "OÖN" offen über ihre Beziehung, das Familienleben und die Eigenheiten ihres Mannes.

Sarah lässt Marko viele Freiheiten

Verbote gibt es in der Ehe der Arnautovics offenbar kaum. Sarah erzählt, dass sie ihrem Mann schon früher viele Freiheiten eingeräumt habe. Selbst als die beiden Töchter Emilia und Alicia noch klein waren, durfte der Fußballer auch einmal mehrere Tage feiern gehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Allerdings habe Marko erst lernen müssen, selbst einzuschätzen, wann er seiner Familie zu viel zumutet. "Ich werde ihm nichts verbieten, aber er muss selber wissen, wann er die Familie dann oft alleine gelassen hat", erklärt Sarah.

Auch die klassische Rollenverteilung stört sie nicht. Während ihr Mann seiner Fußballkarriere nachgeht, übernimmt sie einen Großteil der familiären Organisation. Durch die zahlreichen Umzüge ins Ausland sei es für sie kaum möglich gewesen, sich beruflich etwas Eigenes aufzubauen.

Ehepaar lebt in zwei Städten

Aktuell ist die Familie räumlich getrennt. Arnautovic steht in Belgrad unter Vertrag, seine Frau und die Kinder wohnen weiterhin in Bologna. Sarah schätzt dort vor allem die Ruhe und das Leben im Grünen. Ihr Mann hingegen zieht es lieber in die Stadt, zum Einkaufen oder ins Restaurant.

Die Bilder des Tages i ?

Gedanken macht sich die 37-Jährige auch über die Zeit nach der Fußballkarriere ihres Mannes. Während sie schon seit Jahren über mögliche Zukunftspläne nachdenkt, lässt Marko alles auf sich zukommen. Ob er später als Trainer, Manager oder Sportdirektor arbeiten möchte, steht noch nicht fest.

Besonders nahe ging der Familie sein Abschied aus dem Nationalteam nach der WM. Beim letzten Schlusspfiff seien Sarah, Markos Bruder Darko und ein Freund gemeinsam in Tränen ausgebrochen. Für den Stürmer sei das ÖFB-Team schließlich eine zweite Familie gewesen.

Klare Ansage zu Präsidenten-Plänen

Wenig hält Sarah hingegen von einer möglichen politischen Laufbahn ihres Mannes. Arnautovic hatte nach der erfolgreichen WM-Qualifikation scherzhaft mit dem Amt des Bundespräsidenten geliebäugelt.

"Marko als Bundespräsident? Marko wird nie ganz erwachsen werden, sag ich mal so", meint seine Frau. Sollte es tatsächlich dazu kommen, müsste sie wohl die eigentliche Arbeit übernehmen: "Dann müsste ich das eigentlich im Hintergrund alles leiten und er ist dann einfach nur das Aushängeschild. Sonst ginge das Land unter (lacht)."