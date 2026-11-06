i Ex-Salzburg-Spieler Amar Dedic. IMAGO/Every Second Media Kurioser Ausflug Ex-Salzburger mit Pfeil und Bogen – Polizei greift ein Amar Dedic war mit Pfeil und Bogen in der Natur unterwegs. Das löste schließlich einen großen Polizeieinsatz aus. Von Sport Heute 06.11.2026, 08:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurioser Polizeieinsatz in England! Der ehemalige Salzburg-Profi Amar Dedic (24) hat in seiner neuen Heimat für mächtig Aufsehen gesorgt. Weil der Newcastle-Verteidiger gemeinsam mit einem Freund mit Pfeil und Bogen unterwegs war, rückte die Polizei gleich mit mindestens sechs Einsatzfahrzeugen aus.

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, hatte ein besorgter Passant die beiden Männer am Mittwoch in einem Naherholungsgebiet in der Grafschaft Northumberland beobachtet. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Neben mehreren Streifenwagen sollen auch bewaffnete Spezialeinheiten im Einsatz gewesen sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dedic und sein Begleiter hatten den Ort inzwischen mit einem Auto verlassen. Die Beamten konnten das Fahrzeug schließlich im Nobelviertel Darras Hall nahe Newcastle stoppen. Der bosnische Nationalspieler wurde befragt, sein Wagen durchsucht. Pfeil und Bogen wurden von der Polizei sichergestellt.

Polizei gab schnell Entwarnung

Laut Medienberichten sollen die beiden Männer zuvor sogar Pfeile in der Natur abgeschossen haben. Worauf sie dabei zielten, ist allerdings nicht bekannt. In Großbritannien ist die Jagd auf Tiere mit Pfeil und Bogen verboten. Ob Dedic gegen Vorschriften verstoßen hat, ist bislang ungeklärt.

Die Polizei gab nach dem Einsatz jedenfalls Entwarnung. "Nach derzeitigem Kenntnisstand waren Pfeil und Bogen für den Freizeitgebrauch bestimmt und es bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit", erklärte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen dennoch weiter.

Dedic war Anfang 2025 von Salzburg zu Olympique Marseille gewechselt und steht seit dem vergangenen Sommer bei Newcastle United unter Vertrag. Die Engländer überwiesen für den 24-Jährigen rund 36 Millionen Euro an Benfica. In der laufenden Saison absolvierte der ehemalige Bullen-Verteidiger bislang zehn Pflichtspiele für den Premier-League-Klub.