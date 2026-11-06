i Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup GEPA pictures Vor WAC-Match Rapid-Trainer: "Wir machen die Menschen glücklich" Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup warnt vor einem Selbstläufer gegen den WAC. Aber: Auf die Euphoriebremse tritt der Däne nicht. Von Sport Heute 06.11.2026, 05:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erster gegen Letzter! Rapid empfängt am Freitag (19.30 Uhr, live auf Sky) unmittelbar vor der Länderspielpause den WAC. Die Rollen sind klar verteilt, dennoch warnt Hütteldorf-Trainer Johannes Hoff Thorup.

"Wir müssen respektvoll und diszipliniert an die Sache herangehen. Ich erinnere meine Jungs immer daran, was uns in diese Position gebracht hat." Ähnlich sieht es "Edel-Joker" Louis Schaub. "Wir haben zwar zehn von elf Spielen gewonnen, aber die Gegner stellen sich ja auch auf uns ein. Wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, wird es eng."

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Die Kärntner haben mit Austria-Ikone Manfred Schmid seit wenigen Wochen einen neuen Coach. "Wir wissen, dass er großen Wert auf Konter legt", sagt Hoff Thorup.

Fakt ist: Die grün-weiße Stimmung könnte zu Beginn der Grunddurchgangs-Rückrunde kaum besser sein. Nach dem 2:0-Arbeitssieg im Wiener Derby bei der schwächelnden Austria wurde vor dem eigenen Stadion gemeinsam mit den Fans gefeiert. Hoff Thorup erklärt die das Bad in der Menge.

"Der Hauptgrund, warum wir dorthin gefahren sind, war, dass ich das Gefühl hatte, es wäre eine gute Erfahrung für die Spieler. Zu sehen, dass die Art wie wir spielen und auftreten, die Menschen rund um den Verein glücklich macht."

Die Gefahr, dass die Mannschaft abhebt und den Fokus verliert, besteht laut Schaub nicht. "Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, wir können das alles einschätzen. Vor zehn Monaten war es genau andersherum. Wir wissen, dass wir uns nicht zurücklehnen können."