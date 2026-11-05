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Sky-Experte Janko (hier bei der WM für ServusTV im Einsatz) will ÖFB-Sportdirektor werden.
Sky-Experte Janko (hier bei der WM für ServusTV im Einsatz) will ÖFB-Sportdirektor werden.
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"Dementiere nicht"

Ex-Stürmer verrät, dass er ÖFB-Sportchef werden will

Der ÖFB sucht einen Nachfolger für Sportdirektor Peter Schöttel. Einige Kandidaten dementierten ihr Interesse. Marc Janko geht in die Offensive.
Von Sport Heute
05.11.2026, 19:15
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Wer folgt auf Peter Schöttel? Nach der überraschenden Trennung im September sucht der ÖFB einen neuen Sportdirektor. In den kommenden Wochen soll die Entscheidung fallen. Die Bewerbungsfrist ist seit mehr als einer Woche vorbei, unterstützt wird der Verband von einer externen Personalberater-Agentur.

Erster Kandidat nimmt sich als Schöttel-Erbe aus Rennen

"Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen eine Liste entstehen wird", sagte Teamchef Ralf Rangnick vor wenigen Tagen. Er selbst sei in den Prozess "bewusst" nicht involviert.

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"Ich wünsche mir die bestmögliche Besetzung, die der ÖFB in jeder Hinsicht kriegen kann. Nur dann, wenn wir wirklich 'state of the art' aufgestellt sind, bringt das den Verband insgesamt weiter", meinte der Coach.

Rasch tauchten erste Namen in der Gerüchteküche auf. So sollen unter anderem Stefan Maierhofer und Sky-Experte Marko Stankovic am Job interessiert sein – beide dementierten. Auch Peter Stöger stellte im ORF klar: "Ich habe keine Bewerbung abgegeben."

    Am Donnerstag ging endlich der erste Kandidat in die "Offensive". Ex-ÖFB-Stürmer Marc Janko meinte bei "Sky" auf die Frage, ob er sich beworben habe: "Ich dementiere nicht." Wie und wann er erfährt, ob er den Zuschlag erhält, konnte der 43-Jährige jedoch auch nicht beantworten. "Ich habe den Timetable nicht am Schirm. Ich weiß nur, wann mein nächster Termin ist."

    red, 05.11.2026, 19:15
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