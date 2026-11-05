i LASK-Star Kasper Jörgensen winkt eine Auszeichnung der UEFA. GEPA pictures Er hat drei Konkurrenten LASK-Kicker winkt in Champions League ganz große Ehre Gegen Slovan Bratislava drehte LASK-Kicker Kasper Jörgensen am Dienstag mit einem Doppelpack auf. Nun winkt dem Dänen eine ganz besondere Ehre. Von Sport Heute 05.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Auszeichnung für einen LASK-Kicker in Reichweite! Kasper Jörgensen darf nach seiner Gala in der Eliteliga auf eine besondere Ehrung hoffen. Der Däne wurde von der UEFA als einer von vier Spielern für die Wahl zum Spieler der Woche nominiert.

Der 26-Jährige hatte beim sensationellen 4:0-Erfolg der Stahlstädter gegen Slovan Bratislava am Dienstag groß aufgespielt. Jörgensen erzielte dabei den ersten Doppelpack seiner Profikarriere und wurde unmittelbar nach dem Schlusspfiff bereits zum Spieler des Spiels gekürt.

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Drei Konkurrenten

Jetzt könnte die nächste Auszeichnung folgen. Der LASK-Profi steht bei der UEFA gemeinsam mit drei prominenten Konkurrenten zur Wahl: Como-Triplepacker Tasos Douvikas, PSG-Star Fabian Ruiz und Alexej Batrakow von Galatasaray.

Für Jörgensen wäre der Titel als Champions-League-Spieler der Woche eine besondere Anerkennung. Der Rechtsverteidiger war erst 2025 von Aalborg BK nach Linz gewechselt und hat sich seither auf der rechten Seite zu einer wichtigen Stütze entwickelt.

Ob sich der Däne gegen seine internationale Konkurrenz durchsetzen kann, entscheidet die Wahl der UEFA. Schon die Nominierung ist für Jörgensen und den LASK ein bemerkenswerter Erfolg auf der größten europäischen Klub-Bühne.

An den bisherigen drei Champions-League-Spieltagen sind mit Phil Foden, Bradley Barcola und Ferran Torres drei echte Fußball-Stars ausgezeichnet worden.