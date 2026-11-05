i Karetsas kommt nach der Klo-Panne auf den Rasen, trifft später zum 2:1-Sieg. Reuters Kuriose Toiletten-Beichte BVB-Trainer sucht Matchwinner – der sitzt am Klo Dortmunds Konstantinos Karetsas wurde beim 2:1 gegen Betis zum Helden. Dabei wäre seine Einwechslung beinahe an einem Toilettengang gescheitert. Von Sport Heute 05.11.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Geschichte aus der Champions League! Borussia Dortmund feierte einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Real Betis. Zum großen Helden wurde ausgerechnet ein Spieler, der kurz vor seiner Einwechslung noch auf der Toilette saß.

Konstantinos Karetsas schoss den BVB mit seinem ersten Treffer im schwarz-gelben Dress zum Sieg. Dabei hätte der Grieche seinen großen Auftritt beinahe verpasst.

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Kovac suchte seinen Joker

Als sich Dortmund-Stürmer Serhou Guirassy am hinteren Oberschenkel verletzte, musste Trainer Niko Kovac reagieren. Der Coach wollte Karetsas einwechseln, doch der Youngster war zunächst nicht aufzufinden.

"Ich habe ihn gesucht", erzählte Kovac nach dem Spiel bei DAZN. Er wollte bereits Carney Chukwuemeka losschicken, um seinen Schützling aufzutreiben. Doch dann tauchte Karetsas plötzlich auf. "Schwupp, kam er um die Ecke", schilderte der BVB-Trainer.

Die Erklärung lieferte der spätere Matchwinner selbst: Er war gerade auf der Toilette gewesen!

Wenig später stand der 18-Jährige auf dem Rasen und sorgte für die Entscheidung. Nach einem Zuspiel von Fabio Silva ließ Karetsas mit einem schnellen Haken seinen Gegenspieler aussteigen und versenkte den Ball mit seinem starken linken Fuß zum 2:1 im Netz.

Für den Griechen war es der erste Treffer im Dortmund-Trikot. Die UEFA zeichnete ihn anschließend sogar als besten Spieler der Partie aus.

Kovac geriet ins Schwärmen: "Man hat ja gesehen, dass der Kosta ein richtig guter Fußballer ist." Besonders seine schnellen Richtungswechsel begeisterten den Trainer. "Wie so ein Hase", beschrieb Kovac seinen Schützling.

Der Auftritt könnte auch Auswirkungen auf die kommenden Spiele haben. Weil Guirassy verletzt ausfällt, stellte Kovac dem jungen Griechen bereits einen Platz in der Startelf in Aussicht.

Damit wird der Konkurrenzkampf in Dortmund noch härter. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, der zuletzt im DFB-Pokal das Goldtor schoss und am Mittwoch krank fehlte, kämpft um Einsatzminuten in der Offensive.