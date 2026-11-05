i Bayern-Star Harry Kane hat verlängert. X Details sickern durch Bayern-Deal bringt Kane riesiges Rekord-Gehalt Harry Kane bleibt bei Bayern München. Der Star-Stürmer verlängerte bis 2029. Das bringt Englands Team-Kapitän nun ein Rekord-Gehalt ein. Von Sport Heute 05.11.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mega-Deal beim FC Bayern! Harry Kane (33) hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister vorzeitig bis Sommer 2029 verlängert. Für den englischen Torjäger zahlt sich die Unterschrift offenbar besonders aus. Der frisch gekürte Weltfußballer soll künftig mehr verdienen als jeder Bayern-Profi vor ihm.

Wie die "Abendzeitung" und "Sky" berichten, kassiert Kane künftig mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr. Laut "The Athletic" handelt es sich um den lukrativsten Vertrag in der Geschichte des FC Bayern. Eine mit den Verhandlungen vertraute Person hält es demnach sogar für möglich, dass Kane beim Grundgehalt zum bestbezahlten Fußballer Europas aufsteigt. Durch Bonuszahlungen könnten andere Stars insgesamt allerdings weiterhin mehr verdienen.

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Für den Mega-Vertrag mussten die Münchner offenbar tief in die Tasche greifen. Neben dem Gehalt sollen die Bayern ihrem Superstar auch bei den sogenannten IP-Rechten entgegengekommen sein. Dabei geht es um die kommerzielle Nutzung seines Namens. Eine zusätzliche Verlängerungsoption bis 2030 soll der neue Kontrakt hingegen nicht enthalten.

Schon lange verhandelt

Hinter den Kulissen wurde monatelang verhandelt. Laut "Abendzeitung" führte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen seit Sommer acht Gesprächsrunden mit Kanes Vater Patrick und dessen Bruder Charlie. Am Donnerstag verkündete der Klub schließlich die Einigung.

"Ich fühle mich beim FC Bayern wie zuhause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München", schwärmt Kane. Auch seine Familie sei in München glücklich. Der Engländer, der 2023 für rund 100 Millionen Euro von Tottenham gekommen war, hat in 161 Pflichtspielen bereits unglaubliche 156 Tore erzielt.

Bayern-Präsident Herbert Hainer jubelt über die Verlängerung: "Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC-Bayern-Geschichte geworden." Nach zwei Meistertiteln und einem DFB-Pokalsieg soll Kane nun auch in den kommenden Jahren für Tore und Titel sorgen – zu einem offenbar historischen Preis.