i Florent Hajdini (r.) spielt in zukunft für den Kosovo. GEPA pictures Nationenwechsel fix Nächster Abgang! ÖFB verliert Talent an den Kosovo Florent Hajdini entscheidet sich gegen Österreich. Der 20-Jährige wird künftig für den Kosovo auflaufen. Von Sport Heute 05.11.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste Nachwuchsspieler kehrt Österreich den Rücken! Nach Salko Hamzic und Ermin Mahmic verliert der ÖFB mit Florent Hajdini ein weiteres Talent. Der 20-jährige Mittelfeldspieler des SKU Amstetten wird künftig für die U21-Nationalmannschaft des Kosovo auflaufen.

Hajdini absolvierte bislang 26 Nachwuchs-Länderspiele für Österreich. Zuletzt schaffte es der defensive Mittelfeldspieler allerdings nur auf die Abrufliste des österreichischen U21-Teams. Nun entschied er sich endgültig für einen Nationenwechsel.

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Ausschlaggebend war unter anderem ein Gespräch mit Kosovos U21-Teamchef Hekuran Kryeziu. Dieser konnte den 20-Jährigen von einem Wechsel überzeugen.

"Ich habe mich mit Kryeziu unterhalten, und er hat mir seinen Plan vorgestellt. Mit größter Begeisterung habe ich zugestimmt, für den Kosovo zu spielen", erklärte Hajdini gegenüber ausländischen Medien.

Besonders emotional wurde der Mittelfeldspieler bei der Begründung seiner Entscheidung: "Ich bin Österreich für alles dankbar, aber mein Herz schlägt für den Kosovo."

Für den ÖFB ist es bereits der dritte schmerzhafte Nachwuchs-Abgang innerhalb kurzer Zeit. Zuvor hatten sich mit Torhüter Salko Hamzic und Mittelfeldtalent Ermin Mahmic bereits zwei junge Spieler für Bosnien-Herzegowina entschieden.