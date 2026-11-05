i Florian Sotoca, Michael Cuisance und Samson Baidoo. IMAGO/PRESSE SPORTS "Es tut uns leid" Tränen nach 1:9-Debakel! Ex-Bayern-Star völlig am Ende Como schlägt Lens mit 9:1 in der Champions League, im Interview danach ist ein Spieler von Lens komplett aufgelöst. Von Sport Heute 05.11.2026, 08:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine Demütigung in der Champions League!

RC Lens ging am Mittwochabend gegen Como mit 1:9 unter. Nach der historischen Klatsche lagen bei den Franzosen die Nerven blank. Besonders Ex-Bayern-Profi Michael Cuisance kämpfte nach dem Schlusspfiff mit den Tränen.

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Der 27-Jährige war erst im Sommer von Hertha BSC nach Frankreich gewechselt. Zuvor stand er unter anderem bei Bayern München, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Osnabrück unter Vertrag. Mit Lens wollte der Mittelfeldspieler in der Königsklasse für Furore sorgen. Stattdessen erlebte er einen Abend zum Vergessen.

Schon unmittelbar nach dem Schlusspfiff zeigten TV-Bilder einen sichtlich mitgenommenen Cuisance. Mit Tränen in den Augen stellte sich der Franzose den Fragen von "Canal+".

"Mir fehlen die Worte. Die Mannschaft muss sich wieder, wir müssen es besser machen. Wir spielen in der Champions League, wir müssen diesem europäischen Wettbewerb gerecht werden, und heute haben wir nicht das nötige Niveau gezeigt, wir waren nicht gut genug. Es tut uns leid für die Fans", erklärte der ehemalige Bayern-Kicker.

Trotz der historischen Niederlage wollte Cuisance den Blick nach vorne richten. "So etwas geht einem immer nahe. Als Sportler verliert man nie gern, egal ob knapp oder deutlich. Das ist keine Niederlage, das ist eine Lektion. Wir müssen daraus lernen, und wir werden sehen, welchen Charakter diese Mannschaft hat."

Auch Trainer Yannick Cahuzac war nach dem Debakel fassungslos. Auf der Pressekonferenz fand er deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft.

"Wir haben auf ganzer Linie versagt. Das einzige Wort, das mir einfällt, ist Demütigung. Wir müssen Klartext miteinander reden und bis Sonntag wieder etwas Stolz zeigen", stellte der Coach klar.