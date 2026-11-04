i Manchester-City-Star Erling Haaland. Reuters CL-Erfolge Haaland schießt City zum Sieg, BVB schlägt Betis Manchester City feierte am Mittwoch in der Champions League einen 3:2-Erfolg gegen RB Leipzig. Borussia Dortmund schlug zu Hause Betis Sevilla. Von Sport Heute 04.11.2026, 23:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakel in der Champions League! Manchester City hat sich am Mittwochabend in einem packenden Schlagabtausch bei RB Leipzig mit 3:2 durchgesetzt. Auch Borussia Dortmund durfte jubeln. Der BVB feierte gegen Betis Sevilla einen 2:1-Heimsieg, musste dabei aber auf ÖFB-Star Marcel Sabitzer verzichten.

In Leipzig erwischten die Hausherren einen mutigen Start. ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner, erstmals seit seinem Comeback wieder in der Startelf, verfehlte mit einem Schlenzer nur knapp das Tor (30.). Wenig später brachte ein Eigentor von Castello Lukeba die Gäste aus Manchester in Führung (37.). Nach der Pause schlug Leipzig zurück: Ridle Baku überraschte City-Keeper Gianluigi Donnarumma aus spitzem Winkel und traf zum 1:1 ins kurze Eck (49.).

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Danach ging es Schlag auf Schlag. Enzo Fernandez brachte die Engländer per Kopf erneut in Front (58.), doch Antonio Nusa glich nur drei Minuten später zum 2:2 aus. Das letzte Wort hatte Superstar Haaland. Der Norweger verwertete in der 78. Minute ein Zuspiel von Elliot Anderson und schoss City zum 3:2-Auswärtssieg.

Baumgartner war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewechselt worden. Der ÖFB-Teamspieler verließ in der 57. Minute den Platz. Sein Landsmann Nicolas Seiwald kam bei den Leipzigern in der 74. Minute ins Spiel, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. City ist mit neun Punkten nun Tabellen-Siebter, RB Leipzig hat drei Punkte auf dem Konto.

BVB-Sieg ohne Sabitzer

Auch Borussia Dortmund sicherte sich drei wichtige Punkte. Gegen Betis Sevilla brachte Fabio Silva den BVB kurz nach der Pause in Führung (49.). Aitor Ruibal gelang in der 67. Minute der Ausgleich nach einem Ballverlust von Waldemar Anton, ehe Konstantinos Karetsas nur fünf Minuten später zum 2:1-Endstand traf.

Auf Marcel Sabitzer mussten die Dortmunder kurzfristig verzichten. Der österreichische Nationalspieler fiel krankheitsbedingt aus und stand nicht im Kader. Carney Chukwuemeka wurde in der 75. Minute eingewechselt und half mit, den knappen Heimsieg über die Zeit zu bringen.