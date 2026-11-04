i Massenschlägerei vor der Ersatzbank im U20-Halbfinale in Brasilien. Twitter Weltrekord 51 Rote Karten! Fußball-Match endet in Schlägerei Ein Fußballspiel in Brasilien eskaliert völlig. Nach einer wilden Massenschlägerei gibt es 51 Platzverweise. Das ist Weltrekord! Von Sport Heute 04.11.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaubliche Szenen auf einem Fußballplatz in Brasilien! Im U20-Halbfinale zwischen Uberlândia und Mamoré flogen die Fetzen. Was als Fußballspiel begann, endete in einer handfesten Massenschlägerei mit einem neuen Weltrekord.

Auslöser war ein Torjubel in der Nachspielzeit. Nach dem dritten Treffer für Mamoré feierte ein Spieler ausgerechnet vor der Ersatzbank der Gastgeber. Das brachte die Gemüter zum Überkochen.

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Binnen Sekunden eskalierte die Situation völlig. Spieler und Betreuer beider Mannschaften gingen aufeinander los, es wurde geschubst, geschlagen und getreten. Auch Gegenstände flogen durch die Luft. Auf dem Spielfeld brach das Chaos aus.

Schiedsrichter zeigt 51 Rote Karten

Der Schiedsrichter hatte keine Chance mehr, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Im Tumult konnte er die Roten Karten nicht einmal mehr persönlich zeigen. Stattdessen dokumentierte er sämtliche Platzverweise nachträglich im offiziellen Spielbericht.

Die unglaubliche Bilanz: 43 Spieler und acht Mitglieder der Trainerstäbe wurden ausgeschlossen: insgesamt 51 Rote Karten!

Damit wurde der bisherige Guinness-Weltrekord von 36 Platzverweisen deutlich übertroffen. Gleich 15 Ausschlüsse mehr gab es bei der völlig aus dem Ruder gelaufenen Partie in Brasilien.