i ÖFB-Ass Marcel Sabitzer. IMAGO/Kirchner-Media Große Überraschung ÖFB-Star Sabitzer fehlt plötzlich im Dortmund-Kader Borussia Dortmund muss in der Champions League ohne Marcel Sabitzer auflaufen. Der ÖFB-Legionär fehlt im Kader der Schwarz-Gelben. Von Sport Heute 04.11.2026, 15:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachricht für Borussia Dortmund! Der deutsche Bundesligist muss am Mittwochabend in der Champions League gegen Betis Sevilla kurzfristig auf ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer verzichten. Der 32-Jährige fällt krankheitsbedingt aus.

Wie "Sky" berichtet, fehlte der österreichische Mittelfeldspieler bereits bei der Ankunft der Dortmunder Mannschaft am Treffpunkt vor dem Spiel. Damit steht fest: Sabitzer wird dem Team von Trainer Niko Kovac im Duell mit den Spaniern nicht zur Verfügung stehen.

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Der Ausfall kommt für den BVB zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Schließlich hatte Sabitzer erst vor wenigen Tagen im DFB-Pokal seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Beim Zweitrundenspiel gegen Werder Bremen traf der ÖFB-Legionär mit einem direkt verwandelten Freistoß.

Insgesamt absolvierte Sabitzer in der laufenden Saison bislang zwölf Pflichtspiele für die Dortmunder. Dabei gelangen ihm ein Treffer und zwei Torvorlagen. Nun muss der Mittelfeldspieler beim wichtigen Champions-League-Auftritt seiner Mannschaft passen.

Welche Erkrankung hinter dem kurzfristigen Ausfall steckt, ist bislang nicht bekannt. Auch wie lange Sabitzer fehlen wird, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.

Für Trainer Kovac bedeutet die Absage jedenfalls eine ungeplante Änderung seiner Personalplanung. Im Heimspiel gegen Betis Sevilla muss der BVB ohne den österreichischen Routinier auskommen.