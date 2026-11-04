i Felix Bacher am 26. Oktober im Einsatz gegen PSG GEPA pictures Brisanter Transfer ÖFB-Teamspieler Bacher verliert Trainer überraschend Trainer-Überraschung bei Olympique Lyon! ÖFB-Legionär Felix Bacher verliert seinen Erfolgscoach Paulo Fonseca, der zu Sporting Lissabon wechselt. Von Sport Heute 04.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag beim französischen Spitzenklub Olympique Lyon! Trainer Paulo Fonseca verlässt den Verein überraschend und übernimmt den portugiesischen Champions-League-Teilnehmer Sporting Lissabon. Das bestätigen beide Klubs am Mittwoch. Für Österreichs Legionär Felix Bacher bedeutet der Wechsel, dass er mitten in der laufenden Saison einen neuen Trainer bekommt.

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Sporting lässt sich die Verpflichtung einiges kosten. Fünf Millionen Euro Ablöse fließen für den 53-jährigen Portugiesen nach Lyon. Der Klub aus Lissabon hatte sich erst am Sonntag von seinem bisherigen Trainer Rui Borges getrennt und nun rasch einen Nachfolger gefunden.

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In der Champions League läuft es für Sporting bislang gut. Drei Siege stehen einer Niederlage gegen den LASK gegenüber. Beim jüngsten 1:0-Erfolg gegen Schachtar Donezk an der Londoner Stamford Bridge hatte Tiago Fernandes die Mannschaft noch interimistisch betreut.

Auch in Lyon übernimmt vorerst ein bisheriger Assistent das Kommando. Jorge Maciel rückt nach dem Abgang Fonsecas zum Interimstrainer auf.

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt ihm nicht: Bereits am Donnerstag wartet in der Europa League das Duell mit Real Sociedad, am Sonntag geht es in der französischen Liga auswärts gegen Brest.

Der Abschied kommt für Lyon zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Nach neun Runden liegt der Klub auf dem dritten Tabellenplatz der Ligue 1 und mischt damit im Kampf um die Champions-League-Plätze mit. Fonseca hatte die Mannschaft mehr als eineinhalb Jahre lang erfolgreich betreut. Nun muss Bacher unter einem neuen Coach um die nächsten Punkte kämpfen.