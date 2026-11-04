i Oliver Glasner Reuters Verein in der Krise Glasner mit Vertrauensfrage an Mannschaft nach Pleite Nach der nächsten Pleite sorgt Oliver Glasner mit Aussagen über seine Zukunft für Aufsehen. Nun kam es zu einer Krisensitzung mit seinen Spielern. Von Sport Heute 04.11.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Nottingham Forest brennt der Hut! Nach der nächsten Niederlage in der Premier League steckt der Klub von ÖFB-Trainer Oliver Glasner tief im Abstiegskampf. Nun soll der Österreicher eine Krisensitzung mit seinen Spielern abgehalten haben.

Am vergangenen Samstag musste sich Nottingham Forest dem FC Brentford mit 0:2 geschlagen geben. Nach der Partie sorgte Glasner mit Aussagen über seine eigene Zukunft für Aufsehen.

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"Ich bin ein Angestellter. Wenn die Vereinsführung der Meinung ist, dass ich der Falsche bin, werden sie es mir mitteilen. Aber ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird. So sehe ich das derzeit einfach", erklärte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz.

Wie der britische "Telegraph" berichtet, suchte Glasner daraufhin das Gespräch mit seiner Mannschaft. In einer Krisensitzung soll der Österreicher seinen Spielern ausführlich erklärt haben, wie seine Aussagen gemeint waren. Dabei soll er ihnen auch die Vertrauensfrage gestellt haben.

Die Reaktion der Profis fiel offenbar positiv aus. Dem Bericht zufolge sprach die Mannschaft ihrem Trainer geschlossen das Vertrauen aus und sicherte ihm volle Rückendeckung zu.

Sportlich bleibt die Lage allerdings angespannt. Nottingham Forest liegt derzeit auf dem 19. Tabellenplatz der Premier League und steckt damit mitten im Abstiegskampf.