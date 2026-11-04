i Konny Laimer regte sich zu oft beim Schiri auf. IMAGO/AgenciaLOF Auch Kane wird kritisiert "Zu viel" - Laimer trotz starker Leistung in der Kritik Konrad Laimer zeigte gegen Atletico Madrid eine gute Leistung trotzdem wurde er für eine Sache kritisiert. Von Sport Heute 04.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Konrad Laimer glänzte beim 2:0-Erfolg des FC Bayern gegen Atlético Madrid mit einem Traumtor. Trotz der starken Leistung des ÖFB-Legionärs fand Sky-Experte Didi Hamann aber auch deutliche Kritikpunkte am 29-Jährigen.

Noch vor dem Champions-League-Kracher in Madrid hatte Hamann den Österreicher in höchsten Tönen gelobt. "Ich glaube, wenn der Laimer mal nicht da ist, dann sieht man oft immer erst, wie wichtig der Spieler ist", erklärte der ehemalige Bayern-Profi.

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Auf dem Platz bestätigte Laimer diese Einschätzung. Der ÖFB-Star zeigte eine starke Vorstellung und sorgte in der 74. Minute mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte für den 2:0-Endstand.

Doch eine Sache störte Hamann gewaltig: Laimers ständige Diskussionen mit dem Schiedsrichter. "Ein bisschen viel argumentieren tut er mir. Der Kane ist auch dabei, der Kimmich auch. Ich glaube, er hat sich das ein bisschen abgeschaut von den beiden", kritisierte der TV-Experte bei Sky.

Besonders die Häufigkeit der Beschwerden ging dem 53-Jährigen gegen den Strich. "Egal, ob es eine Ecke oder ein Foul gibt, der ist jedes Mal beim Schiedsrichter am Argumentieren. Vielleicht braucht er es ja ein Stück weit, mir ist es ein bisschen zu viel", so Hamann.

Trotz der Kritik bleibt Laimer für die Bayern ein wichtiger Leistungsträger. Mit seinem Treffer in Madrid hatte der ÖFB-Legionär entscheidenden Anteil am Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters.