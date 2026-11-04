i Der LASK jubelt. GEPA pictures Champions League am Dienstag LASK mit magischer Nacht – Laimer mit Traumtor Dem LASK gelang gegen Bratislava der nächste Sieg in der Champions League. Die Bayern siegten auch dank Konrad Laimer. Alle Ergebnisse im Überblick. Von Sport Heute 04.11.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakel am Dienstagabend in der Champions League! Der LASK feiert gegen Slovan Bratislava einen historischen Kantersieg, Konrad Laimer schießt den FC Bayern mit einem Traumtor zum Sieg gegen Atlético Madrid. Manchester United sorgt mit einer unglaublichen Aufholjagd für Schlagzeilen.

Was für ein magischer Abend in der Linzer Stahlstadt! Nach dem historischen 3:2-Auswärtserfolg gegen Sporting Lissabon legte der LASK in der Königsklasse gleich nach. Vor 16.246 begeisterten Fans fertigten die Athletiker Slovan Bratislava mit 4:0 ab und feierten den zweiten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zum Mann des Abends avancierte Kasper Jörgensen. Der Linzer brachte seine Mannschaft in der 19. Minute per Kopf in Führung. In der 37. Minute legte der Däne mit einem sehenswerten Freistoß ins lange Eck nach und schnürte seinen Doppelpack.

Doch damit nicht genug! Noch vor dem Pausenpfiff stocherte Robert Ljubicic den Ball zum 3:0 über die Linie (44.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel machte Samuel Adeniran mit dem vierten Treffer (48.) die Linzer Gala perfekt.

Alle Ergebnisse im Überblick: LASK - Slovan Bratislava: 4:0 Atletico Madrid - Bayern München: 0:2 Villarreal - Parsi SG: 0:6 Bödo/Glimt - Lille: 0:0 Feyenoord - Inter: 0:3 Manchester United - AS Rom: 3:2 Barcelona - Aston Villa: 3:0 Galatasaray - Stuttgart: 2:0 Shaktar - Sporting Lissabon: 0:1

Damit kratzte der LASK sogar am höchsten Champions-League-Sieg einer österreichischen Mannschaft. Diesen hält weiterhin Red Bull Salzburg mit dem 6:2-Erfolg gegen Genk aus dem Jahr 2019.

"Ab dem 3:0 wussten wir, dass wir die Intensität hochhalten müssen. Die Intensität war gut. Wir sind glücklich mit den drei Punkten. Ich bin auf die Mannschaft sehr stolz", jubelte Torschütze Ljubicic nach dem Schlusspfiff.

Mit dem zweiten Sieg in Folge halten die Oberösterreicher nun bei sechs Punkten und katapultieren sich ins Mittelfeld der Ligaphase. Die besten 24 Mannschaften schaffen den Sprung in die K.o.-Phase, die Top acht stehen direkt im Achtelfinale. Slovan Bratislava bleibt hingegen abgeschlagen am Tabellenende.

Bayern jubeln dank Laimer

Auch der FC Bayern München durfte jubeln. Nach einem schwierigen Start in die Königsklasse standen die Münchner beim Gastspiel gegen Atlético Madrid unter Druck. Youngster Lennart Karl brachte den deutschen Rekordmeister nach einem Fehler im Spielaufbau der Spanier in Führung (54.).

In der 74. Minute schlug dann die Stunde von Konrad Laimer. Der ÖFB-Legionär hämmerte den Ball mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte und sorgte für den 2:0-Endstand. Damit feierten die Bayern ihren ersten Pflichtspielsieg auswärts gegen Atlético Madrid.

Eine irre Aufholjagd lieferte Manchester United. Die "Red Devils" lagen gegen die AS Roma bereits nach 17 Minuten mit 0:2 zurück. Bruno Fernandes verkürzte per Elfmeter (58.), ehe Matheus Cunha mit einem späten Doppelpack (83., 86.) die Partie komplett drehte. Kurios: Der Matchwinner flog in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz. Am 3:2-Erfolg änderte das allerdings nichts mehr.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain ließ beim Gastspiel in Villarreal ebenfalls nichts anbrennen. Innerhalb von nur acht Minuten erzielten die Franzosen vier Treffer und führten bereits zur Pause mit 4:0. Am Ende stand ein deutlicher 6:0-Kantersieg.

Auch der FC Barcelona und Inter Mailand feierten souveräne Erfolge. Die Katalanen besiegten Aston Villa dank eines frühen Treffers von Lamine Yamal und eines Doppelpacks von Raphinha mit 3:0. Inter setzte sich auswärts bei Feyenoord Rotterdam ebenfalls mit 3:0 durch.