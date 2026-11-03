i Paris St.-Germain jubelt gegen Villarreal. IMAGO/Ball Raw Images Champions League PSG putzt Villarreal, Laimer-Tor bei Sieg in Madrid Tor-Festival von Paris St.-Germain, die Titelverteidiger gewannen bei Villarreal deutlich mit 6:0. Bayern München schlug Atletico Madrid mit 2:0. Von Sport Heute 03.11.2026, 22:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Villarreal warf Paris früh die Tormaschine an und führte nach etwas mehr als einer Viertelstunde bereits mit 4:0. Joao Neves (9.), Desire Doue (12.), Senny Mayulu (13.) und Fabian Ruiz (17.) hatten für die Pariser früh getroffen. Abermals Ruiz erhöhte nach Wiederbeginn dann auf 5:0 (50.), ehe David Boly für den Endstand sorgte (78.).

PSG hält damit bei vier Spielen und dem Punktemaximum von zwölf Zählern. Während Villarreal drei Pünktchen auf dem Konto hat.

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Bayern siegt, Laimer trifft

Bayern München fuhr im Spitzenspiel des Abends bei Atletico Madrid den so wichtigen zweiten "Königsklassen"-Sieg ein, schlug die Spanier mit 2:0 und hält nun bei acht Punkten. Lennart Karl brachte die Bayern, bei der Rückkehr von Manuel Neuer in Front (54.), ÖFB-Star Konrad Laimer legte den zweiten Treffer nach (74.), es ist sein zweiter Saisontreffer.

Mit einem Doppelpack von Raphinha (52., 64.) und dem Führungstor durch Lamine Yamal (7.) schlug Barcelona zu Hause Aston Villa deutlich mit 3:0 und zog an den Engländern vorbei, ist nun Zweiter. Beide Teams haben neun Punkte auf dem Konto. Inter Mailand schlug Feyenoord Rotterdam durch Tore von Yann Bisseck (8.), Francesco Pio Esposito (34.) und Piotr Zielinski (54.) ebenso mit 3:0 und hält nun bei sechs Punkten.

Comeback-Sieg von United

Manchester United feierte derweil einen wichtigen 3:2-Comeback-Sieg gegen die Roma. Matheus Cunha stellte das Ergebnis mit einem späten Doppelschlag auf den Kopf (83., 86.), zuvor hatte Bruno Fernandes vom Elfmeterpunkt getroffen (58.), Matias Soule (11.) und Donyell Malen ebenso per Strafstoß die Giallorossi klar in Front geschossen. Cunha sah spät Gelb-Rot (90+1.). United hält jetzt ebenso bei sechs Punkten, während die Roma vier Zähler auf dem Konto hat.

Galatasaray Istanbul schlug Stuttgart mit 2:0. Sporting Lissabon gewann bei Schakhtar Donezk in London mit 1:0. Und keine Tore gab es beim Duell Bodö/Glimt gegen Lille.