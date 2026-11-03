i Jesus de Miguel ist verstorben. IMAGO/Avalon.red Spieler ist tot Frau und Tochter sahen Fußball-Drama auf Tribüne Ganz große Trauer in der Fußballwelt. Der spanische Zweitliga-Kicker Jesus de Miguel starb nach einem Zusammenstoß. Seine Familie war auf der Tribüne. Von Sport Heute 03.11.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Tragödie im spanischen Fußball! Jesus de Miguel ist nach einem schweren Zusammenprall während des spanischen Zweitliga-Spiels im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Besonders tragisch: Seine Ehefrau und seine erst 16 Monate alte Tochter mussten den folgenschweren Unfall von der Tribüne aus mitansehen.

Das Drama ereignete sich am Montagabend beim Spiel zwischen CD Teneriffa und dem FC Andorra. In der siebten Minute der Nachspielzeit stand es 2:2, als de Miguel bei einem Konter einem langen Ball hinterhersprintete. Gleichzeitig stürmte Andorras Torhüter Jesus Owono weit aus seinem Strafraum in Richtung Mittellinie.

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Zusammenprall, dann Herzstillstand

Dann kam es zum fatalen Zusammenprall. Der Keeper traf den Stürmer schwer am Kopf, de Miguel blieb regungslos auf dem Rasen liegen. Während die Einsatzkräfte um den Fußballer kämpften, mussten seine Frau und sein kleines Kind die dramatischen Szenen miterleben.

Auf dem Weg ins Krankenhaus soll der 30-Jährige laut übereinstimmenden Medienberichten einen Herzstillstand erlitten haben. Nach erfolgreicher Wiederbelebung gab es zunächst Hoffnung. Teneriffa sprach noch am Montagabend von einem stabilen Zustand, obwohl der Angreifer bewusstlos auf der Intensivstation lag. In der Nacht verschlechterte sich sein neurologischer Zustand jedoch dramatisch.

Ganz große Trauer

Am Dienstagmorgen folgte die schreckliche Nachricht. "Mit tiefem Schmerz, einem Kloß im Hals und unfähig zu glauben, dass dies wahr ist", gab CD Teneriffa den Tod seines Spielers bekannt. Der Verein bat zugleich darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Die Anteilnahme ist riesig. Real Madrid, Barcelona, der spanische Fußballverband und zahlreiche internationale Vereine bekundeten ihr Beileid. Auch Superstar Kylian Mbappe zeigte sich erschüttert: "So viel Trauer. Mir fehlen die Worte." Real Madrid hielt vor dem Training eine Schweigeminute ab. De Miguel war erst 2025 nach Teneriffa gewechselt und hatte den Klub mit elf Toren zum Aufstieg in die zweite Liga geschossen. Nun trauert die Fußballwelt um den 30-Jährigen. Für ihn wird auch bei sämtlichen internationalen Spielen in dieser Woche eine Schweigeminute eingelegt.