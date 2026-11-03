i Jesus de Miguel verstarb wenige Momente nach dem Foul von Jesus Owono Reuters Tragödie erschüttert Fußball Polizei ermittelt wegen Todes-Foul gegen Goalie Nach dem tragischen Tod von Fußballer Jesús de Miguel (30) ermittelt jetzt die Polizei. Gegen den beteiligten Tormann gibt es heftige Anfeindungen. Von Sport Heute 03.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Entwicklungen nach der Fußball-Tragödie in Spanien! Nach dem Tod von Teneriffa-Stürmer Jesús de Miguel haben Ermittler eine Untersuchung des folgenschweren Zusammenpralls eingeleitet.

Der 30-Jährige war im Zweitliga-Spiel gegen Andorra von Torhüter Jesús Owono (25) bei einem Klärungsversuch nahe der Mittellinie mit dem Fuß an der Brust getroffen worden. De Miguel erlitt einen Herzstillstand und starb am Dienstagmorgen im Krankenhaus.

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Owono sah für die Aktion die Rote Karte. Noch beim Verlassen des Spielfelds wurde er von aufgebrachten Fans mit "Mörder"-Rufen beschimpft. Auch in den sozialen Medien schlug dem Nationaltorhüter Äquatorialguineas heftige Kritik entgegen. Laut Medienberichten hat er inzwischen seinen Instagram-Account geschlossen.

Der 25-Jährige soll von dem Vorfall schwer erschüttert sein. Sein Klub Andorra betont, dass zu keinem Zeitpunkt die Absicht bestanden habe, de Miguel zu verletzen. Owono wolle sich laut einem Bericht des Radiosenders COPE persönlich bei der Familie des Verstorbenen entschuldigen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen sei.

Obwohl die Polizei den Vorfall untersucht, rechnen spanische Medien derzeit nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen. Wahrscheinlicher sei eine sportrechtliche Strafe. Laut der Zeitung "AS" könnte dem Tormann wegen der Schwere des Fouls eine Sperre von acht bis zwölf Spielen drohen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Besonders tragisch: De Miguel war erst im vergangenen Jahr Vater geworden. Laut spanischen Medien sollen seine Frau und seine kleine Tochter den folgenschweren Zusammenprall von der Tribüne aus miterlebt haben.

Sein Verein CD Teneriffa kündigte für Samstag um 18 Uhr eine gemeinsame Gedenkveranstaltung im Stadion Heliodoro Rodríguez López an. Die UEFA lässt bei ihren Spielen in dieser Woche eine Schweigeminute für den verstorbenen Fußballer abhalten.