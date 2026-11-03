i Gerard Pique trauert um Jesus De Miguel Reuters Piquet fuhr ins Krankenhaus Weltmeister erlebte tragischen Tod hautnah mit Schock und Trauer im spanischen Fußball! Nach einem Crash auf dem Spielfeld und einem Herzstillstand starb Profi Jesus de Miguel mit nur 30 Jahren. Von Sport Heute 03.11.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Tragödie erschüttert den spanischen Fußball! Jesus de Miguel, Stürmer des Zweitligisten CD Teneriffa, ist im Alter von nur 30 Jahren gestorben. Der Fußballer war am Montagabend in der Nachspielzeit der Partie gegen den FC Andorra mit Torhüter Jesus Owono (25) zusammengestoßen und hatte anschließend einen Herzstillstand erlitten. Am Dienstagmorgen folgt die traurige Nachricht von seinem Tod.

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Nach dem dramatischen Zwischenfall wird de Miguel im Krankenhaus "Hospital de la Candelaria" behandelt. Auch Gerard Pique, Eigentümer des gegnerischen Vereins Andorra, ist laut spanischen Medien während des Spiels im Stadion und begibt sich nach dem Vorfall ins Krankenhaus. Der ehemalige Barcelona-Star schreibt später auf X: "Es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Ruhe in Frieden, Jesús."

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Besonders groß ist die Trauer bei seinem Klub CD Teneriffa. "Es gibt keine tröstenden Worte; es gibt absolut nichts, was dieses von Trauer erfüllte Gefühl lindern könnte", heißt es in einer emotionalen Mitteilung. Der Verein spricht der Familie und allen Angehörigen sein Mitgefühl aus. Gleichzeitig bittet die Familie darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Auch zahlreiche spanische Topklubs reagieren bestürzt. Der FC Barcelona, Real Madrid und viele weitere Vereine veröffentlichen Beileidsbekundungen. Der spanische Fußballverband erklärt: "Der spanische Fußball trauert um Jesus de Miguel." Auch Andorra zeigt sich "mit gebrochenem Herzen und völlig niedergeschmettert".

Auf Teneriffa werden wegen des tragischen Todes drei Tage Staatstrauer ausgerufen. Auch die UEFA reagiert auf den Verlust des 30-Jährigen: Bei sämtlichen Spielen des europäischen Fußballverbands soll in dieser Woche eine Schweigeminute abgehalten werden.