Startseite Sport Fußball
Cristiano Ronaldo Jr im Nationalteamtrikot.
Cristiano Ronaldo Jr im Nationalteamtrikot.
IMAGO/HANZA MEDIA
Erstmalige Nominierung

Wie der Vater: Ronaldo Jr. ins Nationalteam einberufen

Der Sohn von Cristiano Ronaldo wurde erstmalig ins U17-Nationalteam von Portugal einberufen.
Von Sport Heute
03.11.2026, 10:53
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Cristiano Ronaldo Jr. tritt immer mehr in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Der 16-Jährige wurde erstmals in den Kader der portugiesischen U17-Nationalmannschaft berufen.

Der Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo gehört zum 23-Mann-Aufgebot Portugals für die anstehende EM-Qualifikation. Zwischen dem 6. und 17. November stehen für die Nachwuchskicker insgesamt drei Qualifikationsspiele auf dem Programm.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Erfahrung im Nationalteam-Trikot hat Ronaldo Jr. bereits gesammelt. Für Portugals U15 und U16 absolvierte der Angreifer bislang 13 Länderspiele und erzielte dabei fünf Treffer.

    Auch auf Klubebene folgt der 16-Jährige seinem berühmten Vater. Wie der fünffache Weltfußballer steht Ronaldo Jr. beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag. Nun darf sich der Nachwuchskicker erstmals in der U17 beweisen.

    red, 03.11.2026, 10:53
    Mehr zum Thema
    Nationalmannschaft Portugal Cristiano Ronaldo U17 EM-Qualifikation

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Portugal Jugend Jugendliche
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote