Wie der Vater: Ronaldo Jr. ins Nationalteam einberufen

Cristiano Ronaldo Jr. tritt immer mehr in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Der 16-Jährige wurde erstmals in den Kader der portugiesischen U17-Nationalmannschaft berufen.
Der Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo gehört zum 23-Mann-Aufgebot Portugals für die anstehende EM-Qualifikation. Zwischen dem 6. und 17. November stehen für die Nachwuchskicker insgesamt drei Qualifikationsspiele auf dem Programm.
Erfahrung im Nationalteam-Trikot hat Ronaldo Jr. bereits gesammelt. Für Portugals U15 und U16 absolvierte der Angreifer bislang 13 Länderspiele und erzielte dabei fünf Treffer.
Auch auf Klubebene folgt der 16-Jährige seinem berühmten Vater. Wie der fünffache Weltfußballer steht Ronaldo Jr. beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag. Nun darf sich der Nachwuchskicker erstmals in der U17 beweisen.