i Cristiano Ronaldo Jr im Nationalteamtrikot. IMAGO/HANZA MEDIA Erstmalige Nominierung Wie der Vater: Ronaldo Jr. ins Nationalteam einberufen Der Sohn von Cristiano Ronaldo wurde erstmalig ins U17-Nationalteam von Portugal einberufen. Von Sport Heute 03.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo Jr. tritt immer mehr in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Der 16-Jährige wurde erstmals in den Kader der portugiesischen U17-Nationalmannschaft berufen.

Der Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo gehört zum 23-Mann-Aufgebot Portugals für die anstehende EM-Qualifikation. Zwischen dem 6. und 17. November stehen für die Nachwuchskicker insgesamt drei Qualifikationsspiele auf dem Programm.

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Erfahrung im Nationalteam-Trikot hat Ronaldo Jr. bereits gesammelt. Für Portugals U15 und U16 absolvierte der Angreifer bislang 13 Länderspiele und erzielte dabei fünf Treffer.

Auch auf Klubebene folgt der 16-Jährige seinem berühmten Vater. Wie der fünffache Weltfußballer steht Ronaldo Jr. beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag. Nun darf sich der Nachwuchskicker erstmals in der U17 beweisen.