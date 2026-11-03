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LASK-Kapitän Sascha Horvath.
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Dieser TV-Sender überträgt LASK gegen Slovan Bratislava

Am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase bekommt es der LASK mit Slovan Bratislava zu tun.
Von Sport Heute
03.11.2026, 07:12
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Der LASK will in der Champions League nachlegen! Nach dem historischen 3:2-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon empfangen die Linzer am Dienstagabend den slowakischen Topklub Slovan Bratislava.

Am vergangenen Spieltag schrieb die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer Geschichte. In der portugiesischen Hauptstadt feierten die Athletiker den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte. Nun soll vor heimischem Publikum gleich der nächste Erfolg folgen.

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Die Partie gegen Slovan Bratislava wird am Dienstagabend ab 20:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im Studio analysieren die Sky-Experten Didi Hamann und Jan Age Fjörtoft das Geschehen der Dienstagspartien und nehmen dabei auch den Auftritt des LASK gegen Slovan Bratislava unter die Lupe.

red, 03.11.2026, 07:12
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