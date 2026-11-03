i Didi Kühbauer schärft die Sinne. GEPA pictures Champions League Kühbauer mit Warnung: "Das wird kein Spaziergang" Nach dem Coup bei Sporting will der LASK gegen Slovan Bratislava nachlegen. Trainer Didi Kühbauer warnt davor, das Schlusslicht zu unterschätzen. Von Sport Heute 03.11.2026, 06:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK will den nächsten Champions-League-Sieg! Nach dem 3:2-Überraschungserfolg in Lissabon peilen die Linzer am Dienstag gegen Slovan Bratislava ihren ersten Heimsieg in der Königsklasse an. Die Partie ist ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky zu sehen.

Die Chance auf einen "Dreier" ist groß: Slovan kommt als Tabellenletzter nach Linz. Gegen die AS Roma, den VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain kassierten die Slowaken drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 1:13. Kühbauer spricht dennoch von einem "Gegner auf Augenhöhe".

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Dem LASK würde ein weiterer Sieg im Kampf um den Aufstieg helfen. Aktuell liegen die Athletiker auf Rang 24 – die besten 24 Teams schaffen es im Frühjahr in die K.o.-Phase.

"Die Situation ist so, dass die Jungs wissen, dass wir uns in eine schöne Position bringen können. Mit einem Sieg hast du eine Geschichte, die großartig wäre", sagte Kühbauer.

Trotz der schlechten Bilanz der Gäste will der LASK-Coach von einer einfachen Aufgabe nichts wissen. "Wir dürfen keinen Gegner in der Champions League als leichte Aufgabe sehen. Wir wollen gewinnen, aber es ist kein Spaziergang", betonte Kühbauer.

Nach Slovan wartet auf die Linzer das Auswärtsspiel bei Bodö/Glimt. Danach folgen die Heimpartie gegen Fenerbahce, der Auftritt bei Real Madrid und das Heimspiel gegen den FC Porto.

Kalajdzic wieder dabei

Für den LASK ist es bereits das achte Spiel innerhalb von 24 Tagen. Fehlende Kräfte lässt Kühbauer dennoch nicht als Ausrede gelten: "Bei so einem Spiel ist der Energiehaushalt von alleine da. Da wirst du über dich hinauswachsen".

Sasa Kalajdzic steht nach seiner Pause gegen die WSG Tirol wieder zur Verfügung. Auch Sascha Horvath saß gegen die Tiroler lange auf der Bank.

Wimmer kehrt nach Linz zurück

Für Slovan-Verteidiger Kevin Wimmer ist die Reise nach Oberösterreich eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der gebürtige Welser spielte einst in der LASK-Jugend. "In Linz bin ich praktisch aufgewachsen, das war mein erster Verein", sagte der 33-Jährige. Ein Einsatz im Linzer Stadion werde "sicher ein besonderes Gefühl".

Kevin Wimmer bei der Pressekonferenz in Linz. GEPA pictures

Vorerst dürfte Wimmer allerdings auf der Bank sitzen. In der laufenden Champions-League-Saison kam der frühere Rapid-Schützling von Kühbauer bisher zu zwei Kurzeinsätzen. In der Liga stand er zuletzt beim 2:1 gegen Podbrezova in der Startelf.

Slovan liegt in der heimischen Meisterschaft auf Platz zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Dunajska Streda, betreut von Ex-Rapid-Trainer Robert Klauß, beträgt bereits acht Punkte.

Auf der Trainerbank der Gäste sitzt mit Yaya Toure ein prominenter Name. Der 43-Jährige gewann 2009 mit Barcelona die Champions League und mit Manchester City dreimal die Premier League. Seit Sommer betreut er Slovan.

Die Königsklassen-Bilanz seines Klubs fällt ernüchternd aus: Seit dem Debüt 2024 gingen alle elf Partien verloren. Auch die bisherigen drei Europacup-Gastspiele in Österreich gegen Salzburg, Rapid und Sturm endeten mit Niederlagen – bei insgesamt elf Gegentoren.

Unterstützung aus dem Gästesektor wird es am Dienstag nicht geben. Nach Ausschreitungen bei der 0:4-Niederlage in Rom hat die UEFA Slovan sanktioniert. Die Fans der Slowaken dürfen in Linz nicht dabei sein.