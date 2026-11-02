i Jamie Carragher droht Ärger. IMAGO/Sportimage Großer Wirbel in England "Haltet die Fresse!" – Klub verklagt Liverpool-Legende Aston Villa leitet rechtliche Schritte gegen die Liverpool-Legende Jamie Carragher ein – diese hatte sich verächtlich gegen den Verein geäußert. Von Sport Heute 02.11.2026, 20:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel in England! Liverpool-Legende Jamie Carragher hat mit heftigen Aussagen über Aston Villa für einen Eklat gesorgt. Jetzt kündigt der Premier-League-Klub rechtliche Schritte gegen den ehemaligen Verteidiger an.

Auslöser des Streits waren Aussagen des TV-Experten über Villa-Trainer Unai Emery. Im Podcast "Stick to Football" hatte Carragher über einen möglichen Wechsel des Spaniers zu Manchester United diskutiert. Dabei erklärte er, dass Emery die Chance, einen der größten Vereine der Welt zu trainieren, wohl ergreifen würde.

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Für besonders großen Ärger sorgte allerdings eine Aussage über den Klub selbst. "Aston Villa wird niemals Manchester United sein", stellte Carragher klar. Anschließend schoss er gegen die Anhänger, die seine Einschätzung kritisiert hatten: "Also haltet die verdammte Fresse, Villa-Fans!"

Diese Aussagen will der Verein nicht auf sich sitzen lassen. In einer von Klubchef Nassef Sawiris unterzeichneten Erklärung kündigte Aston Villa rechtliche Schritte gegen Carragher wegen dessen "inakzeptabler Beleidigungen des Vereins und seiner Fans" an.

Welche Maßnahmen konkret geplant sind, ließ der Klub offen. Carragher selbst hatte seine Wortwahl zuvor als Scherz bezeichnet. Besonders brisant: In der aktuellen Premier-League-Tabelle liegt Aston Villa sieben Plätze vor Manchester United.