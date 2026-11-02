Vorteil für LASK? Slovan muss auf Fans verzichten

Der LASK darf sich beim Champions-League-Heimspiel gegen Slovan Bratislava am Dienstag auf einen Vorteil freuen. Während die Linzer auf der Gugl auf die Unterstützung ihrer Fans zählen können, muss der slowakische Meister ohne Anhänger auskommen. Die UEFA hat Slovan nach schweren Fan-Ausschreitungen mit einem Auswärtsfan-Verbot belegt.
Damit bleibt der Gästesektor beim Duell am vierten Spieltag der Königsklasse leer. Für die Linzer könnte das im Kampf um wichtige Punkte ein zusätzlicher Vorteil sein.
Grund für die drastische Maßnahme sind schwere Ausschreitungen beim vergangenen Champions-League-Auftritt der Slowaken. Bei der 0:4-Niederlage gegen die AS Roma kam es zu Fan-Krawallen, die nun Konsequenzen haben.
Die UEFA verhängte gegen Slovan Bratislava eine Geldstrafe von 40.000 Euro. Weil der Klub bereits zuvor negativ aufgefallen war, wurde zusätzlich ein Verbot für den Verkauf von Auswärtstickets ausgesprochen.