i Der LASK trifft in der Champions League auf Slovan Bratsilava. IMAGO/NurPhoto UEFA greift durch Vorteil für LASK? Slovan muss auf Fans verzichten Vor dem wichtigen Champions-League-Duell gegen Slovan Bratislava sorgt eine Entscheidung der UEFA für Aufsehen, die das Spiel beeinflussen könnte. Von Sport Heute 02.11.2026, 18:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK darf sich beim Champions-League-Heimspiel gegen Slovan Bratislava am Dienstag auf einen Vorteil freuen. Während die Linzer auf der Gugl auf die Unterstützung ihrer Fans zählen können, muss der slowakische Meister ohne Anhänger auskommen. Die UEFA hat Slovan nach schweren Fan-Ausschreitungen mit einem Auswärtsfan-Verbot belegt.

Damit bleibt der Gästesektor beim Duell am vierten Spieltag der Königsklasse leer. Für die Linzer könnte das im Kampf um wichtige Punkte ein zusätzlicher Vorteil sein.

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Grund für die drastische Maßnahme sind schwere Ausschreitungen beim vergangenen Champions-League-Auftritt der Slowaken. Bei der 0:4-Niederlage gegen die AS Roma kam es zu Fan-Krawallen, die nun Konsequenzen haben.

Die UEFA verhängte gegen Slovan Bratislava eine Geldstrafe von 40.000 Euro. Weil der Klub bereits zuvor negativ aufgefallen war, wurde zusätzlich ein Verbot für den Verkauf von Auswärtstickets ausgesprochen.