i Rangnick (r.) lässt Demir noch "zappeln". GEPA "Intensiv beobachtet" Rangnick verrät, warum kein Rapidler im ÖFB-Kader steht Rapid führt nach elf Runden die Meisterschaft an. Dennoch schaffte es kein einziger Spieler ins ÖFB-Nationalteam. Ralf Rangnick liefert die Erklärung. Von Sport Heute 02.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Nationalteam beendet das Länderspieljahr mit zwei Nations-League-Partien. Am 14. November wird in Linz Irland empfangen, drei Tage später geht es in Debrecen (Ung) gegen Israel. Ziel ist der Aufstieg in die A-Liga.

Am Montag nominierte Ralf Rangnick den Kader für dieses Unterfangen. Nach fünf Monaten wieder mit dabei: Topstar Christoph Baumgartner. Erstmals im Aufgebot: Sturm-Graz-Juwel Luca Weinhandl.

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Kosovo gegen Österreich – die ÖFB-Noten i ?

Für den 17-jährigen Mittelfeldmann hatte der Teamchef viele Vorschusslorbeeren parat. "Er hat einen großen Schritt nach vorn gemacht, beweist das auch in den internationalen Sturm-Partien. Es ist auch erstaunlich, welche Interviews er in diesem Alter gibt – als hätte er schon fünf Profijahre am Buckel. Wir haben uns klar entschieden, ihn dazuzunehmen."

Im Gegensatz zu Yusuf Demir. Das einstige Wunderkind fand bei Rapid zu alter Stärke, überzeugt mit Toren, Technik und mittlerweile auch Körper. Dennoch schaffte er es "nur" auf die Abrufliste.

Warum? "Es geht ja immer auch darum, wie die Konkurrenzsituation auf der jeweiligen Position ist", erklärt Rangnick. "Wir haben die Spiele von Rapid aber intensiv beobachtet. Rapid hat einen Lauf und da hat Yusuf Demir seinen Anteil daran. Für ihn ist es jetzt gut und wichtig, dass er wo angekommen ist nach den vielen Wechseln in den vergangenen Jahren. Wenn er weiterhin auf höchstem Niveau spielt und Leistung bringt, ist nicht ausgeschlossen, dass er in Zukunft wieder dabei ist."

Vom grün-weißen Liga-Spitzenreiter schaffte es auch sonst kein Akteur in den ÖFB-Kader. Neben Demir findet sich Matthias Seidl auf der Abrufliste. Nikolaus Wurmbrand verschwand von dieser. Ercan Kara ist bei Rangnick ebenfalls kein Thema.

"Grundsätzlich schadet es nicht, dass Spieler mit ihren Vereinen Erfolg haben. Am Ende kommt es aber auf die Leistungen an, die der Spieler isoliert zeigt. Und auf die anderen auf dieser Position."

Der komplette ÖFB-Kader

TOR: Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0), Alexander SCHLAGER (SV Werder Bremen/GER; 32), Florian WIEGELE (Viktoria Pilsen/CZE; 2), Christian ZAWIESCHITZKY (FC Red Bull Salzburg; 1)

VERTEIDIGUNG: David AFFENGRUBER (Fulham FC/ENG; 3/1), Felix BACHER (Olympique Lyon/FRA; 1/0), Kevin DANSO (Sunderland AFC/ENG; 39/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 45/3), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 34/1), Stefan POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; 59/5), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 24/1), Michael SVOBODA (Brighton & Hove Albion FC/ENG; 4/0)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 58/19), Carney CHUKWUEMEKA (Borussia Dortmund/GER; 9/2), Sascha HORVATH (LASK; 1/0), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 63/7), Christoph LANG (LASK; 2/1), Xaver SCHLAGER (Nottingham Forest FC/ENG; 59/4), Romano SCHMID (Frosinone Calcio/ITA; 42/5), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 55/1), Luca WEINHANDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 0)

ANGRIFF: Junior ADAMU (FC Schalke 04/GER; 10/1), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 81/25), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 10/0), Sasa KALAJDZIC (LASK; 29/6)

AUF ABRUF: Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 18); Samson BAIDOO (RC Lens/FRA; 1/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 13/0), Jannik SCHUSTER (Brentford FC/ENG; 0), Valentin ZABRANSKY (FC Red Bull Salzburg; 0); Yusuf DEMIR (SK Rapid; 4/0), Jacob Peter HÖDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Alessandro SCHÖPF (LASK; 35/6), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1); Oluwaseun ADEWUMI (Hertha BSC/GER; 0), Raul FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Marco HOFFMANN (TSV Egger Glas Hartberg; 0)