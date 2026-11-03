i Ralf Rangnick hofft auf ein neues Stadion, die Stadt Wien zögert. GEPA "Gedächtnis funktioniert" Rangnick geht bei Stadion-Debatte in die Offensive ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick reagiert auf Sportstadtrat Peter Hacker und drängt auf Bewegung in der Stadionfrage. Von Sport Heute 03.11.2026, 05:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ralf Rangnick hat vor dem Jahresende noch einiges vor. Nach den Nations-League-Spielen gegen Irland und Israel muss der 68-Jährige erneut am rechten Sprunggelenk operiert werden. Davor will er gemeinsam mit der ÖFB-Spitze bei der Stadt Wien die Gespräche über eine moderne Eventarena vorantreiben.

Bei der Kaderbekanntgabe am Montag reagierte der Deutsche auch auf Aussagen von Sportstadtrat Peter Hacker. Der Wiener SPÖ-Politiker hatte zuletzt erneut erklärt, dass ihm vom ÖFB keine konkreten Pläne für die Errichtung und vor allem die Finanzierung eines multifunktionalen Stadions vorliegen.

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Rangnicks Antwort fiel deutlich aus: "Es ist im Moment so, dass mein rechtes Sprunggelenk nicht so funktioniert, wie ich es mir wünsche, aber mein Gedächtnis funktioniert noch ziemlich gut", entgegnete der Teamchef. "Ich weiß sehr genau, wie viele Treffen es dort gegeben hat in drei Jahren und was dort besprochen und nicht besprochen wurde."

In zwei bis drei Wochen soll die Stadionfrage wieder auf den Tisch kommen. Geplant ist ein Treffen von Rangnick, ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll und Geschäftsführer Bernhard Neuhold mit Hacker und möglicherweise weiteren Vertretern der Stadt. Pröll und Hacker hätten sich zuletzt in einem Gespräch auf diesen weiteren Termin verständigt.

Für Rangnick steht fest, dass Österreich eine entsprechende Arena fehlt. "Tatsache ist, es gibt in Österreich im Moment keine Eventarena, die auch nur ansatzweise diesen Anspruch erfüllt – weder in Wien noch anderswo", betonte er.

Auch mögliche Geldgeber seien ein Thema: "Dass es eine Gruppe von erfolgreichen Unternehmern gibt und möglichen Investoren gibt, ist auch kein Geheimnis. Das weiß ich, das weiß auch Herr Hacker. Alles Weitere werden wir hoffentlich in diesem in zwei bis drei Wochen anstehenden Termin noch einmal ansprechen und eruieren."