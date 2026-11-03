i Jesús de Miguel Screenshot X/ Imago Dramatische Szenen Herzstillstand! Zweitliga-Stürmer in Lebensgefahr Beim Duell zwischen den spanischen Zweitligisten Teneriffa und Andorra kommt es in der Nachspielzeit zu einem folgenschweren Zusammenprall. Von Sport Heute 03.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierende Szenen in Spaniens zweiter Liga! Beim Duell zwischen Teneriffa und Andorra kommt es in der Nachspielzeit zu einem folgenschweren Zusammenprall. Stürmer Jesús de Miguel (30) wird schwer verletzt, die Partie beim Stand von 2:2 abgebrochen.

Der Angreifer will einen langen Ball kurz hinter der Mittellinie annehmen, als ihn Andorra-Torhüter Jesús Owono (25) mit voller Wucht trifft. Der Schiedsrichter zeigt dem Keeper sofort die Rote Karte. Während die Spieler hektisch medizinische Hilfe herbeiwinken, entscheidet der Unparteiische, die Begegnung abzubrechen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auf dem Weg ins Krankenhaus soll sich die Situation dramatisch zugespitzt haben. Spanischen Medienberichten zufolge erlitt de Miguel im Rettungswagen einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. Sein Verein teilte zunächst mit, dass sich der Stürmer trotz schwerer Verletzungen im Kopf- und Brustbereich in einem stabilen Zustand befinde.

Doch wenige Stunden später folgte der nächste Rückschlag. Am frühen Morgen erklärte Teneriffa in einer offiziellen Mitteilung: "Der medizinische Zustand von Jesús de Miguel hat sich neurologisch verschlechtert."

Der Vorfall sorgt im spanischen Fußball für große Bestürzung. Zahlreiche Vereine sprechen dem 30-Jährigen ihre Unterstützung aus. Auch Real Madrid meldet sich zu Wort und wünscht dem schwer verletzten Stürmer viel Kraft und eine baldige Genesung.