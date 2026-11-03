Startseite Sport Fußball
Konrad Laimer
Konrad Laimer
Reuters
Champions-League-Hit

Dieser TV-Sender überträgt Atletico gegen Bayern

In Madrid kommt es heute zum Schlagerspiel zwischen Atletico Madrid und Bayern München.
Von Sport Heute
03.11.2026, 07:54
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Kracher in der Champions League! Der FC Bayern München mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer gastiert am Dienstagabend bei Atletico Madrid. Für beide Mannschaften steht dabei einiges auf dem Spiel.

Sowohl die Münchner als auch die Spanier sind bislang hinter den Erwartungen geblieben. Am vergangenen Spieltag mussten sich beide Teams mit einem Unentschieden zufriedengeben. Nun wollen die Bayern auswärts in Madrid wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Neuer und Urbig fraglich – Bayern droht Goalie-Dilemma
Dieser TV-Sender überträgt LASK gegen Slovan Bratislava

Besonders im Fokus steht dabei Harry Kane. Der Bayern-Stürmer wurde erst kürzlich zum Weltfußballer gekürt und will nun auch in der Königsklasse seine Qualitäten unter Beweis stellen.

Die Partie zwischen Atletico Madrid und Bayern München wird am Dienstagabend ab 21:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Als Co-Kommentator ist Deutschland-Legende Lothar Matthäus im Einsatz, der besonders den frischgebackenen Weltfußballer Kane im Auge behalten wird.

red, 03.11.2026, 07:54
Mehr zum Thema
Atletico Madrid FC Bayern München Champions League Konrad Laimer

Weiterlesen

Weitere Storys
Lothar Matthäus Fussball
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote