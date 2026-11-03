i Konrad Laimer Reuters Champions-League-Hit Dieser TV-Sender überträgt Atletico gegen Bayern In Madrid kommt es heute zum Schlagerspiel zwischen Atletico Madrid und Bayern München. Von Sport Heute 03.11.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kracher in der Champions League! Der FC Bayern München mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer gastiert am Dienstagabend bei Atletico Madrid. Für beide Mannschaften steht dabei einiges auf dem Spiel.

Sowohl die Münchner als auch die Spanier sind bislang hinter den Erwartungen geblieben. Am vergangenen Spieltag mussten sich beide Teams mit einem Unentschieden zufriedengeben. Nun wollen die Bayern auswärts in Madrid wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

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Besonders im Fokus steht dabei Harry Kane. Der Bayern-Stürmer wurde erst kürzlich zum Weltfußballer gekürt und will nun auch in der Königsklasse seine Qualitäten unter Beweis stellen.

Die Partie zwischen Atletico Madrid und Bayern München wird am Dienstagabend ab 21:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Als Co-Kommentator ist Deutschland-Legende Lothar Matthäus im Einsatz, der besonders den frischgebackenen Weltfußballer Kane im Auge behalten wird.