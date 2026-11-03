Große Trauer! Stürmer stirbt nach Crash mit Keeper

Trauer um Fußballer! Jesús de Miguel nach Horror-Crash tot
Schock und Trauer im spanischen Fußball! Jesús de Miguel ist nach seinem schweren Zusammenprall mit einem gegnerischen Torhüter verstorben. Der CD Teneriffa bestätigte den Tod des 30-jährigen Stürmers am frühen Dienstagmorgen.
Der Angreifer war beim Zweitliga-Duell gegen Andorra in der Nachspielzeit mit Torhüter Jesús Owono heftig zusammengestoßen. De Miguel blieb schwer verletzt auf dem Rasen liegen und musste intubiert auf einer Trage vom Spielfeld gebracht werden. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.
Auf dem Weg ins Krankenhaus verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Der 30-Jährige erlitt einen rund 20 Minuten andauernden Herz-Kreislauf-Stillstand und musste von den Rettungskräften wiederbelebt werden.
Bereits in der Nacht auf Dienstag hatte Teneriffa mitgeteilt, dass sich der neurologische Zustand des Angreifers verschlechtert habe. Wenige Stunden später folgte die traurige Gewissheit: De Miguel hat den Kampf um sein Leben verloren.