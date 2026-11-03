i Johannes Hoff Thorup und Oliver Pohle Rapid "Ohne sie bin ich nichts" Rapid-Coach nach Derbysieg von Ultras abgebusselt Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup feierte den 2:0-Derbysieg mit den Fans in Hütteldorf. Arm in Arm mit Ultras-Größe Oli Pohle wurde er emotional. Von Sport Heute 03.11.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Derbysieg, Tabellenführung, Fan-Ekstase! Nach dem 2:0-Auswärtserfolg bei Erzrivale Austria wurde Rapid am Sonntagabend von den eigenen Anhängern in Hütteldorf euphorisch empfangen. Pyrotechnik, Gesänge und jede Menge grün-weiße Emotionen sorgten für eine besondere Rückkehr in den Westen Wiens.

Bundesliga Rekordspieler i ?

Weil die Rapid-Fans nach den Ausschreitungen beim Skandal-Derby im Februar beim Stadtrivalen ausgesperrt waren, musste die Mannschaft in Favoriten ohne ihren Anhang auskommen. Die große Siegesparty wurde deshalb vor das eigene Stadion verlegt.

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Mittendrin: Trainer Johannes Hoff Thorup! Der Däne stellte sich auf eine Erhöhung, schnappte sich das Mikrofon und richtete emotionale Worte an die grün-weiße Anhängerschaft. Direkt neben ihm stand Ultras-Größe Oli Pohle. Der Ex-Capo legte seinen Arm um Hoff Thorup.

"Zuerst einmal, es bin nicht ich. Es sind diese Jungs hier unten, ohne sie bin ich nichts", stellte der Coach seine Mannschaft in den Mittelpunkt. Dann schwor er die Fans auf Zusammenhalt ein: "Ohne zusammen zu sein, auch in den schwierigen Zeiten, sind wir absolut nichts. Ein Klub zeigt die echte Qualität in schwierigen Zeiten."

Rapid-Coach singt für Tochter (5)

Dann wurde es persönlich! Hoff Thorup erzählte von seiner fünfjährigen Tochter, die mittlerweile ebenfalls im Rapid-Fieber ist. Vor dem Derby hatte sie ihren Papa gefragt, welche Farbe sie nach einem Sieg tragen solle – Grün, Rot oder Weiß.

"Ich sagte, es ist für dich. Trag, was du willst", verriet der Rapid-Coach. Seine Familie sei bereits zu einer großen Rapid-Familie geworden. Dann bat er die Anhänger um einen ganz besonderen Gefallen.

"Wir singen das für sie, denn das ist der einzige Song, den sie von Rapid kennt", erklärte Hoff Thorup. Anschließend stimmte er gemeinsam mit den Fans den Schlachtruf "Wien! West! Hütteldorf!" an. Einen Ausschnitt der emotionalen Szene teilte Rapid auf seinen offiziellen Kanälen.

Sportlich hatte der Rekordmeister allen Grund zum Feiern. Yusuf Demir brachte die Hütteldorfer per Elfmeter in Führung (60.), ein Eigentor von Tae-Seok Lee (82.) besiegelte den 2:0-Derbysieg. Damit holte sich Rapid die Tabellenführung von Salzburg zurück.