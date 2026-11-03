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Daniel Nnodim.
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Gegen Deutschland entschieden

Erstmalige Nominierung! Talent spielt für den ÖFB

Austria-Verteidiger Daniel Nnodim wurde von Peter Perchthold erstmalig ins U21-Nationalteam berufen.
Von Sport Heute
03.11.2026, 11:20
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Der ÖFB darf sich über ein vielversprechendes Talent freuen! Austria-Wien-Kicker Daniel Nnodim hat sich entschieden, künftig für Österreich aufzulaufen. Dabei hätte der Nachwuchsspieler auch für Deutschland oder Nigeria spielen können.

Nach persönlichen Gesprächen mit U21-Teamchef Peter Perchtold und Sebastian Prödl, dem Leiter der Nachwuchs-Nationalteams, entschied sich Nnodim für den österreichischen Weg. Der entsprechende Prozess für einen Einsatz im ÖFB-Trikot wurde bereits eingeleitet.

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Der Austria-Youngster steht damit erstmals im österreichischen Aufgebot. Von 9. bis 16. November versammelt Perchtold insgesamt 30 Spieler des Jahrgangs 2006 und jünger zu einem Trainingslehrgang in Windischgarsten (OÖ).

Dabei will der Teamchef neue Talente unter die Lupe nehmen und seine Spielphilosophie weiter festigen. "Wir haben in den vergangenen Monaten eine klare sportliche Identität entwickelt, die wir konsequent weiterverfolgen wollen", erklärt Perchtold.

Ganz von vorne beginnen muss der Coach allerdings nicht. 13 der 30 einberufenen Spieler waren bereits Teil der U21-Nationalmannschaft, neun davon standen auch beim vergangenen Lehrgang im Oktober im Kader.

    Besonders spannend: Der aktuelle Jahrgang könnte Österreich bei einer möglichen Heim-Europameisterschaft 2029 vertreten. Ob das Turnier tatsächlich in Österreich stattfindet, entscheidet sich am 7. Dezember.

    red, Akt. 03.11.2026, 11:22, 03.11.2026, 11:20
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