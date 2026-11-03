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Wayne Rooney
Wayne Rooney
IMAGO/NurPhoto
Neue Herausforderung

Fußball-Legende Rooney nimmt am Dschungel-Camp teil

Wayne Rooney zieht es in den Dschungel. Die Fußball-Legende nimmt an der neuen Dschungelcamp-Staffel teil.
Von Sport Heute
03.11.2026, 15:36
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Vom Fußballplatz direkt in den Dschungel! Manchester-United-Legende Wayne Rooney steht offenbar vor einem überraschenden TV-Abenteuer. Der ehemalige englische Nationalspieler soll bei der neuen Staffel der britischen Realityshow "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" mitmachen.

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, gehört der 41-Jährige zu den zwölf Prominenten, die ab dem 16. November in den Dschungel ziehen sollen. Neben Rooney werden unter anderem die Schauspielerinnen Joanna Page und Claire Sweeney sowie Musiker Ricky Wilson und Model Leomie Anderson als mögliche Teilnehmer genannt.

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Für den ehemaligen Torjäger wäre es eine Premiere im Reality-TV. Ganz unbekannt ist die Show in der Familie Rooney allerdings nicht. Seine Ehefrau Coleen nahm bereits vor zwei Jahren am britischen Dschungelcamp teil und schaffte es damals bis ins Finale, wo sie den zweiten Platz belegte.

Auf dem Fußballplatz gehörte Rooney einst zu den größten Stars der Welt. Zwischen 2004 und 2017 spielte er für Manchester United, gewann mit den "Red Devils" fünf englische Meisterschaften sowie die Champions League und die Europa League. Für England erzielte er in 120 Länderspielen insgesamt 53 Tore.

    Nach seiner aktiven Karriere versuchte sich Rooney als Trainer, unter anderem bei Derby County, Birmingham City und Plymouth Argyle. Mittlerweile arbeitet der ehemalige Stürmer als TV-Experte. Nun könnte auf ihn eine völlig neue Herausforderung warten.

    red, 03.11.2026, 15:36
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