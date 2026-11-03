i Wilde Szenen bei Galatasaray gegen Stuttgart. IMAGO/PS Images In Champions League Wilde Szenen bei Galatasaray-Duell gegen Stuttgart Große Aufregung beim Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray Istanbul und Stuttgart. Kurz vor der Pause gingen die Wogen hoch. Von Sport Heute 03.11.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am vierten Champions-League-Spieltag führte Galatasaray Istanbul im Duell mit dem VfB Stuttgart nach einem frühen Doppelpack von Aleksey Batrakov (12., 15.) mit 2:0. So richtig hektisch wurde es aber kurz vor der Pause.

Genauer gesagt nach 37 Spielminuten. Als Stuttgart-Kapitän Deniz Undav und Galatasaray-Kicker Baris Alper Yilmaz aneinander geraten waren. Zuvor hatten sich Yilmaz und Stuttgarts Chris Führich um den Ball duelliert. Der Galatasaray-Spieler deckte den Ball ab, der Stuttgart-Kicker arbeitete mit den Armen.

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Genau das passte aber eben Yilmaz nicht, der unmittelbar danach Führich am Trikot packte, an der Seitenoutlinie zu Boden stieß. Schnell kam Undav, um seinen Teamkollegen zu verteidigen, stieß den Türken zurück. Der wollte sich revanchieren und ging Undav an die Gurgel. Stuttgarts Kapitän hatte da nur ein provozierendes Lächeln für seinen Gegenspieler übrig.

Schnell formte sich jedenfalls eine Rudelbildung, Spieler und Betreuer beider Teams eilten herbei. Es wurde heftig gestoßen. Nach einigen Augenblicken hatte sich die Szene aber wieder beruhigt.

Schiedsrichter Chris Kavanagh behielt danach die Nerven und fällte eine salomonische Lösung. Er zeigte sowohl Undav, als auch Yilmaz die Gelbe Karte.